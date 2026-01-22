2PM 祐榮3月登台開唱 首次個人專場搶票時間曝光

【緯來新聞網】2PM成員張祐榮繼2024 年與JUN. K、尼坤一同來台開唱後，相隔1年多，確定將於 今年3月8日以個人身分站上台北舞台，於 Legacy TERA 舉辦《2026 Jang Wooyoung Concert in Taipei》，迎來專屬於自己的台北個人演唱會。首次個人專場消息公開後，讓HOTTEST （粉絲暱稱）相當期待。

2PM成員張祐榮將來台舉辦首次個人演唱會。（圖／藝尚提供）

他去年底在日本推出日文精選輯《3650.zip》，拿下iTunes K-POP 專輯排行榜第1名，隨即在日本多個音樂串流平台創下多項成績。這次他用個人身分來台演出，他表示其實無論當時或現在，始終懷抱著想用好的演出，和粉絲一起創造快樂回憶的心情，只要想起站上台北舞台的時光，依然會感到緊張又心動，內心充滿期待。



舞台上以強烈存在感著稱的張祐榮，私下在準備演出時其實也會感到緊張與不安。他透露，往往從各種思考與煩惱開始，再透過反覆準備與練習，讓心情逐漸穩定下來，若緊張感一波波湧上來，也會刻意安排屬於自己的休息時間，調整狀態再回到排練。回憶過去來台經驗，他坦言，最深刻的畫面始終是舞台上看到的粉絲模樣，大家全心投入、盡情享受演出的樣子，至今仍清楚留在腦海中。



他也表示無論何時何地，台北粉絲始終給予支持，每次感受到這份心意，心中都累積著歉疚與感激，希望這次相聚能成為送給彼此的一點安慰，也期待未來能更頻繁地在台北與大家見面。這次演唱會，他將以音樂與舞蹈之間的平衡為出發點，希望讓觀眾在表演中獲得確實的滿足，也期盼每一個舞台片段，都能成為大家心中難以忘懷的回憶。



《2026 Jang Wooyoung Concert in Taipei》將於2026年3月8日晚間6點在Legacy TERA舉行，門票將於1月24日下午1點於 ibon售票系統及全台7-11 ibon機台開賣，票價為新台幣5280元、4280元、3280元 及身障席 2140元（全區對號入座），更多詳情請洽藝尚官方社群專頁。

