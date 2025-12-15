3人共床！台中女睡夢中被閨密男友侵犯 崩潰哭喊：他們一起脫我褲子

台中一名男子遭指控與交往中的未成年女友共同策劃，邀請女友的閨密前往其住處過夜，隨後對閨密施以性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）

台中一名男子遭指控與交往中的未成年女友共同策劃，邀請女友的閨密前往其住處過夜，隨後對閨密施以性侵。法院審理後認定，證據不足以證明女友涉入犯行，最終僅判處男子犯強制性交罪，處有期徒刑2年6月。

判決書指出，案件發生在2023年8月10日，當時男子與女友為情侶關係，女友主動邀請其閨密到男子位於台中的住處留宿。隔日凌晨1時左右，男子趁夜間對閨密伸出不法之手，觸摸其胸部。閨密當場激烈反抗並明確表達拒絕，但男子仍不顧其意願，強行脫去其褲子與內褲，進而性侵得逞。

事後閨密情緒瞬間崩潰，當場放聲大哭，隨即致電友人求助，並透過訊息表示，女友要求她穿好衣服並向她道歉，稱自己當時正在睡覺、不知情，讓她難以接受，直言「不知道她會一起騙我！」。在友人陪同下，閨密最終前往報警處理。

檢方依據閨密於偵查階段所稱「他們兩個一起脫我褲子」的說法，認定男子與女友之間具有共同實施強制性交的犯意，遂以共同正犯將兩人一併起訴。然而法院審理時，女友到庭後全盤否認涉案，強調事前並不知情，也未協助男子犯行，並辯稱當時室內昏暗，自己並未目睹實際過程。

閨密在法庭上則表示，已無法確定究竟是男子單獨脫褲，還是兩人一同為之，只感覺「施力的感覺像是來自兩個人」。法官認為，此一說法屬於被害人的主觀感受，並非基於清楚目擊；加上男子從事體力勞動，體能原本較為強壯，其亦供稱是自己一人脫下褲子，尚難據此認定女友參與。

此外，法院也指出，依驗傷報告內容，閨密身上未發現明顯外傷或皮膚擦挫痕跡，若是在強烈反抗情況下由兩人共同施暴，理應留下較顯著傷勢，與現有證據不符。

雖然雙方通訊中曾出現「3P？」等字眼，但後續並無相關討論或實際行動，也不足以證明女友涉入本案。綜合各項證據，法院認為，無法證實女友與男子之間具有共同實行強制性交的犯意與行為，因此排除其共同正犯責任。

台中地方法院指出，男子僅因一己私慾，嚴重侵害被害人的身體自主權，並造成難以抹除的心理創傷，行為惡性重大。不過考量其於審理期間坦承犯行，並與被害人達成調解、支付部分賠償金，加上其犯罪動機、手段、學經歷及家庭經濟狀況等因素，最終量處有期徒刑2年6月，本案仍可上訴。



