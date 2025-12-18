3人吃喜酒「包3100玩具鈔+名片」！新人點禮金簿傻眼 怒轟：哪來的臉

生活中心／朱祖儀報導

男方親友帶人吃喜酒，總共包了3100元玩具鈔。（圖／翻攝自Threads）

婚禮紅包該怎麼包，一直是難解之題。但一名女網友抱怨，近日家人舉辦婚宴，男方親友吃喜酒時，帶了2名陌生人一同前往，沒想到3人總共包了「3100元玩具鈔」，讓他們相當傻眼，氣喊「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？」文章曝光後，眾人也驚呼「這太沒水準了吧！」

一名女網友在Threds透露，男方親友日前帶了2名陌生人來吃喜酒，卻包了2張玩具鈔加上600元百鈔，還要求寫禮金簿的人要寫上2600元，「真是無語了，哪來的臉？」

從禮金簿也看到，那3人分別包3200元加100元玩具鈔、600元加2000元玩具鈔，以及包200元加上1000元玩具鈔，不僅如此，他們還在裡面放了個人名片，讓新人及家人看了都很生氣，「覺得不被尊重，包這樣還敢上台玩遊戲，拿我精心準備的小禮物。」

男方親友友人表示，「本意是來祝福的」。（圖／翻攝自Threads）

原PO還分享一張新娘和男方親友友人的對話，新娘強調對方的行為讓他們很困擾且生氣，「怎麼會有一個保經的業務主任包200塊來參加宴客」，對方則反問，「首先，你我互不認識，您覺得多少合適？」、「您的意思是包太少？」新娘則回應，「你覺得200叫合適？還塞玩具鈔？還塞名片？」

文章曝光後，不少網友也傻眼表示，「到底哪來的業務還要硬拗，得了便宜還賣乖」、「這真的超沒水準的欸！可以不用再往來了」、「一場婚宴看清一個人品，很划算呢！ 以後不相往來即可」、「一次三個人包玩具鈔，應該是說好故意的吧」，但也有人認為，「結婚為什麼要計較別人包多少？如果這麼在意紅包，那是不是乾脆別辦比較好。」

新郎則留言回應，當時該名朋友臨時說要多帶2名朋友到場，他沒有多想就答應了，但因為他和老婆在婚宴當天很忙碌，事後回去清點禮金才知道對方包了玩具鈔，「我們並不在乎禮金多少，只是一個感受問題。」質疑對方為何要在不對的場合做不對的事，「給各位要結婚的朋友忠告，賓客要慎選。」

