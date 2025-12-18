3人喝喜酒「包3100玩具鈔」 她氣炸：哪來的臉





吃喜酒包紅包是一門學問，牽涉交情、行情、場合與心意，是人情世故的學問需要拿捏分寸更顯智慧與體面周到！一名女網友在網路上抱怨男方親友吃喜酒時，帶了2名陌生人，沒想到卻包了假鈔，讓她氣炸PO網，怒批「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？」文章曝光後引發熱議，網友看了也直呼「大開眼見！」

女網友在Threds上分享家人婚宴收到假鈔照片，照片中她寫道：「我人生第一次遇到2000玩具鈔+600元，要收禮金的人寫2600？真是無語了，哪來的臉我就問？」另一張禮金簿的照片中，還記錄了參加婚宴的3人包的紅包，其中1人是男方女性友人（包3200元+玩具鈔100元），帶她弟弟（包600元+玩具鈔2000元）以及弟弟友人（包200元+玩具鈔1000元）。她寫道：「男方的朋友但讓我很生氣欸，我真的沒跟大家開玩笑，是認真生氣覺得不被尊重，包這樣還敢上台玩遊戲，拿我精心準備的小禮物。」女網友還透露，男方弟弟友人還丟名片，是某保險公司業務主任。

女網友還分享另一張疑似她和男方弟弟友人的LINE對話截圖，對方說「如果造成你們的困擾，或是不舒服，再麻煩你們處理掉」、「首先，你我互不認識，您覺得多少合適？所以您的意思是包太少？」「我的本意是來祝福的」。

女網友回「是真的蠻困擾也很生氣，就覺得怎麼會有一個保經的業務主任包200塊來參加宴客（？」、「你我不認識，你怎麼來參加？你覺得200叫合適？還塞玩具鈔？還塞名片？」「我有一桌是從脆上面找來的，他們都比你有誠意」、「你不用一直強調多或少，你看看你自己的行為就好。」

▼女網友分享LINE對話截圖，對方指不認識新人，包玩具鈔本意是祝福。（圖／翻攝《linfaya》的Threads）

女網友忍不住發文怒轟：「就問這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？有誰參加婚宴會包假鈔外加放名片？還義正嚴詞的說自己是去祝福的？沒錢請你沒關係，不需要這樣羞辱人。」

其他網友看了以後也紛紛痛批「這的確挺傻眼的」、「大開眼見，600已經很噁心了再加上紀念紙鈔，怒火一秒燒起來」、「200到底是什麼鬼？而且不認識為什麼會知道還過去？」、「包200都能笑笑接受，不包新娘也不會知道，包假鈔真的惡劣」、「包這樣 根本是對新郎新郎很大的不尊重」、「誰會拿到假鈔還覺得這是祝福啊」、「真的好低級 第一次看到有保險業務員幹這麼低級的事」。

但也有人認為心意比較重要「結婚為什麼要計較別人包多少？如果這麼在意紅包，那是不是乾脆別辦比較好」、「我結婚時，先生的同事經濟有困難，包200來吃喜酒祝福，我覺得ok」、「兩方都很扯，一方只包幾百，其他玩具鈔，一方在脆上找賓客」、「新郎的朋友，那就是新郎跟對方的事情了，如果妳是新娘的家人，其實不干妳的事」。

（封面圖／翻攝《linfaya》的Threads）

