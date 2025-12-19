「3人慘死他刀下」北捷恐攻案全紀錄 張文縱火、扔煙霧彈還持長刀砍人！父母回應了

台北車站與中山商圈驚傳隨機傷人事件，警方與消防人員到場處理，嫌犯張文（右圖箭頭處）墜樓身亡，現場一度封鎖，相關案情仍在調查中。（翻攝畫面）

台北車站與中山商圈今（19日）驚傳隨機傷人事件，嫌犯張文（27歲，桃園楊梅人）在短時間內連續縱火、投擲煙霧彈並持刀攻擊，造成3人死亡、多人受傷。嫌犯最終於南西誠品5樓墜落，送醫不治身亡，家屬稍早赴醫院時透露，已多年未與張文聯繫，對事件震驚不已。警方已封鎖相關區域，持續調查事件全貌。

張文犯案前如何縱火？

警方調查，張文展開隨機攻擊之前，先於中山區長安東路及林森北路等處縱火，接著返回中正區公園路現居的租屋處再度縱火。傍晚時分，他徒步前往台北車站放置爆裂物，並手持煙霧彈與長刀攻擊路過民眾，造成57歲余姓男子死亡、另有一名民眾受傷送醫。

北車砍完逃至南西誠品再度傷人 嫌犯最終墜樓

事件未止於北車，張文隨後折返南京西路大街投擲煙霧彈，並持刀闖入南西誠品隨機傷人，導致37歲蕭姓及王姓2名男子傷重不治。最終，張文在警方圍捕中於南西誠品5樓墜落身亡，警方現場封鎖，並正釐清犯案經過與動機。

父母多年未與張文聯繫？對兒子成恐攻殺人犯有何看法？

張文父母於醫院表示，2年多未與兒子聯絡，也不清楚他近況，沒想到會發生如此嚴重事件。住在高雄的哥哥也透露，對弟弟近期狀況完全不知情，家屬對事件深感震驚與無奈。

