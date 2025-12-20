3人慘死張文刀下！廢死聯盟「PO文喊1句」慘被全網罵爆

社會中心／周希雯報導

台北市昨（19日）驚傳連環砍人案，27歲男子張文涉嫌在多處縱火後，先後在台北車站、中山商圈丟煙霧彈，接著手持長刀一路隨機砍殺、導致3人魂斷刀下，最後被警方包圍下疑畏罪墜樓身亡。隨著張文身亡，犯案動機未來恐成謎團，不少人聯想到無辜失去生命的3人，憤而把怒氣轉往廢死聯盟，其中粉專最新一篇談論「終身監禁不得假釋，是不是也是另外一種死刑「的貼文，更被網友灌爆開罵，「站著說話不腰疼就是在講你們！」

據悉，張文昨（19日）先在台北車站投擲煙霧彈，製造混亂後持刀攻擊民眾，57歲余姓男子見義勇為上前攔阻，後背卻遭利器刺入宣告不治。後來張文前往中山商圈、同樣先投擲煙霧彈引發動亂，接著拿起長刀隨機砍人，他先是攻擊停等紅燈的37歲蕭姓機車男騎士、導致對方因頸部刀傷身亡，接著衝入誠品南西店對著人群揮刀，在4樓攻擊下班逛街的37歲王姓男子，令對方因心臟外傷不治，過程中也造成多人受傷，最終張文在警方圍捕下墜樓身亡。

3人慘死張文刀下…廢死聯盟PO文喊：剝奪受刑人未來太殘忍！慘被全網灌爆

張文先後在台北車站、中山引發混亂後再砍人，最終在警方包圍下墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

整起慘案包括張文在內共4人身亡，令全台民眾悲痛不已，也令各界討論起死刑議題。其中案發前一日、也就是18日，廢死聯盟才發文質疑「終身監禁不得假釋」是否也是一種殘忍的處置，並引用心理師的言論指出，「生命權的剝奪是死刑，那麼『生命尊嚴』的剝奪，是不是也是另外一種死刑？」、「這份因無期徒刑不得假釋帶來的痛苦不只停留在監獄內，這群受刑人的家人，也同樣會感受到痛苦」、「如果因為他曾經犯過的錯，就剝奪他的未來，這真的是相當殘忍的一件事」。

3人慘死張文刀下…廢死聯盟PO文喊：剝奪受刑人未來太殘忍！慘被全網灌爆

廢死聯盟案發前的貼文被網友灌爆。（圖／翻攝「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」臉書）

如今不少網友湧入該貼文，憤怒灌爆留言區，「只會擔心殺人犯的未來，有沒有想過被害者已經沒有未來了？怎麼不去擔心受害者以及被害家屬的未來啊？」、「今天死你的家人，朋友試看看啊？站著說話不腰疼就是在講你們」、「天天的只為加害人發聲，無辜的受害者呢？你們怎麼不出來替他們發聲？他們何錯之有，為什麼要平白無端遭受飛來橫禍！」、「就繼續站在道德制高點指指點點沒關係，哪天動到你的家人、朋友們，我看妳做何感想」、「沒有對被害人有一點點的同理心，沒想到受害人的痛苦，只在談論加害人的權益問題」。

