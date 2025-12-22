3人網路散布恐嚇文落網 張姓中科作業員遭羈押禁見

台北市 / 綜合報導

捷運隨機攻擊案，引發社會不安，新北市警方網路巡查發現，有民眾在社群平台散布恐嚇、危害公眾等不實訊息，引發社會恐慌，新北市與台中市警方，接連逮捕3名涉案的男子，雖然這些人解釋，貼文內容只是惡作劇，但已經涉犯恐嚇及危害公共安全等罪嫌。而其中涉案的中科園區作業員張姓男子，有勾串共犯、逃亡，以及反覆實行恐嚇犯罪之虞，遭到法院裁定羈押禁見。

新北市警方說：「警方依法給予逮捕，你有三項權利。」兩名便衣刑警準備逮捕一名男子，說明原因並宣達相關權利後，將他銬上手銬，男子雙手被上銬乖乖配合，20日上午，新北警方來到台中清水區抓人，是因為，新北市警三峽分局長許再周說：「本分局昨日執行網路巡查發現，有民眾在社群平台，發布恐嚇危安之不實訊息。」

廣告 廣告

台北車站與捷運中山站，發生隨機攻擊案，網路上出現好幾起不當言論，引發社會恐慌，警方鎖定其中1名男子的身分，是43歲在中科園區服務的張姓作業員，蒐證後展開偵辦，新北市警三峽分局長許再周說：「持拘票，於今日9時30分，在台中市查獲張姓犯嫌到案。」

張姓男子到案後，解釋貼文的內容只是惡作劇，但這樣的行為已經觸犯刑法，恐嚇及危害公共安全等罪嫌，被移送地檢署偵辦，台中地檢署襄閱主任檢察官 李毓珮說：「當場查扣手機進行數位鑑識及比對分析，罪嫌重大，有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見。」

相同的情況，台中清水警方也掌握唐姓男子涉案，前往桃園中壢區將他逮捕法辦，還有1名19歲的彭姓男子，也是在社群的限時動態發表不當言論，新莊警方接獲報案，很快就掌握他的身分，通知家長陪同，依法偵辦。

事發現場不少民眾獻花致意，受到驚嚇的心情還沒平復， 根據內政部蒐集到的資料 ， 已經至少有20件不當訊息在網路散布 ，警方強調，在網路或社群媒體散布暴力、威脅，或者足以引發恐慌的言論，就算真的沒有這個意思，也已經觸犯相關刑責，為了維護社會安全，一定會依法究辦。

原始連結







更多華視新聞報導

網路互嗆談判醫院旁開槍！31歲嫌遭警追捕壓制法辦

1年前行糾結怨？ 老闆控多次恐嚇 里長兒駁斥

國道追撞還持榔頭砸前車 男拒配合害警掛彩遭逮

