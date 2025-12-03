中部中心／綜合報導

台中這起因喬債衍生的肢體暴力事件，3名債主與債務人，相約在汽車美容店內談判，沒想到，一言不合，竟反遭關門圍毆暴打，警方到場時，受害人已經滿身傷，倒臥在地，所幸緊急送醫處理後，生命皆無大礙。

監視器拍下，洗車店家帶路，上門討債的3個人跟在後面，怎麼也沒想到，不久之後，好端端進去，變成頭破血流，被害人，坐在救護車上，滿頭鮮血，左手被繃帶緊緊包住，





3人討債反被痛毆！ 喬債不成遭7人暴打頭破血流

凶狠！ 46萬元債務糾紛相約談判 債主慘遭關門圍毆（圖／民視新聞）

廣告 廣告





嫌犯雙手被上銬，一改動手的囂張模樣，慢慢走向警車，只見畫面後方，還有一名嫌犯，被壓制在地，一個接一個，被員警帶回警局審訊。

事發現場，到處都血跡斑斑，可見下手力度真的不小，3位受害人，因為46萬元債務，上門談判，沒想到卻反遭7人關門，持棍棒圍毆暴打，7打3，寡不敵眾，導致被害人頭部及臉部多處外傷，手段實在兇殘。





3人討債反被痛毆！ 喬債不成遭7人暴打頭破血流

氣焰全消! 汽車美容店7人圍毆債主 警強勢壓制拘捕（圖／民視新聞）





協調破裂爆發衝突，棍棒齊發，7名犯嫌，當場被逮，46萬元的債務沒處理好，現在還得吃上官司。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：3人討債反被痛毆！ 喬債不成遭7人暴打頭破血流

更多民視新聞報導

深夜鬥毆！ 疑網路起口角約談判 一群惡煞猛毆5被害人

彰化一國中生欠高利貸3萬元 遭貼欠債海報 警介入偵辦

深夜公園鬥毆! 雙方人馬約戰 持折疊刀刺傷兩人

