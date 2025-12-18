3人赴婚宴竟包玩具鈔惹怒新人！ 網友：超沒水準

近日，一場婚禮因禮金問題引發熱議。一名網友在社群平台透露，家人舉辦婚宴時，男方親友帶了兩名陌生人一同出席，三人共包了「3100元玩具鈔」，讓新人及家人感到非常不滿，直呼「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？」該事件隨後引發網友討論，許多人認為此舉非常不尊重人。

近日，一場婚禮因禮金問題引發熱議。一名女網友在社群平台透露，家人舉辦婚宴時，男方親友帶了兩名陌生人一同出席，三人共包了「3100元玩具鈔」。（示意圖/中天新聞）

根據原PO描述，這三人分別包了3200元加100元玩具鈔、600元加2000元玩具鈔，以及200元加1000元玩具鈔，甚至還附上名片，要求禮金簿上註明2600元。事後，新娘與其中一位親友對話中，對方反問「您覺得多少合適？」新娘則回應：「你覺得200叫合適？還塞玩具鈔和名片？」

文章曝光後，網友紛紛留言批評，「200還敢來就喜酒喔？開眼界了」、「一場婚宴看清人品，以後別再往來了」、「超沒水準，故意的吧」、「脆友包的都比他多很多」。

新郎隨後表示，該親友當天臨時提出要多帶兩位朋友，他因忙於婚禮籌備未多加考慮，事後清點禮金才發現對方包了玩具鈔。他強調，自己並不在意禮金金額，而是對方行為讓人感到不被尊重，並提醒準備結婚的朋友「賓客要慎選」。

