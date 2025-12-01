3人跳傘把亡友「上傳雲端」！被台人玩壞：好地獄

生活中心／江姿儀報導



近年不少人安排身後事不再侷限於傳統土葬或火葬，愈來愈多人選擇不立碑、不造墳，改以「樹葬」、「花葬」、「海葬」、「草葬」、「灑葬」等環保葬法回歸自然。近期國外有群高空跳傘愛好者在Tiktok分享影片，他們趁跳傘時亡友骨灰，讓好友以特別的方式回到熱愛的高空中，還寫下「班（Ben），你永遠與我們同在」。不過影片瘋傳到Threads上，網友不分國籍，竟玩起地獄哏，連台灣鄉民也搭上「地獄哏特快車」。





脆友轉發Tiktok影片，內容為3位高空跳傘愛好者，帶亡友骨灰跳傘灑高空。（圖／翻攝自Threads）

近日Threads上1名外國網友傳貼Tiktok影片，內容為3位高空跳傘愛好者在高空中，帶著同樣熱愛跳傘的已故好友骨灰，完成亡友生前心願，3人趁著降落過程合力將骨灰灑向天空、隨風飄散，象徵他永遠自在地翱翔天際。脆友還幽默寫下「班將永遠活在我們肺中。（Ben will be forever in our lungs）」，感人影片瀏覽次數超過500萬次、10人按讚，卻意外引發各國網友歪樓，狂開地獄哏玩笑「班是被你們上傳到雲端嗎？」、「班到達了冰島，並與北極光共舞。」、「班到底是有多大啦？」、「我懷疑那袋子裡面不是只有班一個人」。

網友不分國籍，竟玩起地獄哏，連台灣鄉民也搭上「地獄哏特快車」。（圖／翻攝自Threads）





台灣網友大軍也趕抵留言區，加入「地獄列車」的行列「Ben已上傳到雲端」、「Ben是不是乾粉滅火器？」、「骨灰級跳傘玩家」、「全部Ben不見」、「今天的空氣污染等級：Ben」、「這叫挫骨『揚灰』嗎？」、「我現在出門呼吸的每一口都是Ben Ben Ben？」、「如果Ben裝罐是壓縮檔，現在Ben是不是正在解壓縮」、「我一不小心就吸入了Ben了嘛？喔不，我不是故意的。」、「難怪前陣子空氣怪怪的，是Ben飄到台灣了」、「難怪前兩天有空汙警報，原來是Ben」、「Ben沒有不見，只是Ben在我們的肺裡」、「要把你 Ben不見」、「我的地獄門票是特快高鐵吧！」、「一部分的Ben好像卡在我家空氣清淨機的濾網上了」、「空氣品質指數：Ben 2.5，看來Ben已經飄來台灣各地了」、「台灣人真的很幽默，好地獄，超愛！歡迎Ben飄來台灣～」，甚至有位網友曬出水泥地的照片，手指向地板上白灰色粉末「哈囉，班！歡迎來到台灣」。





