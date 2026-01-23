3企業擴大投資台灣 力成砸443億元擴先進封測產線

（中央社記者曾筠庭台北23日電）投資台灣事務所今天通過3家企業擴大投資台灣，其中身為全球記憶體封裝測試領導廠商的力成科技，加碼投資443億元，計劃在新竹科學及產業園區擴建先進封測產線，預計增聘2044名員工。

經濟部投資促進司今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所透過「投資台灣三大方案」中的「台商回台方案」，通過力成科技、台塑大金精密化學的投資案，以及「中小企業方案」的祥成行投資案，3案中涵蓋半導體先進封測、電子特用化學品及智慧物流等領域，合計將投入逾463億元。

廣告 廣告

經濟部指出，力成科技為全球記憶體封裝測試領導廠商，近年積極布局先進封測與異質整合技術，繼110年申請台商回台投資方案後，再度加碼投資443億元，規劃於新竹科學園區及新竹產業園區建置扇出型面板級封裝與先進晶圓封裝產線。

新產線將導入AI應用技術進行刀具辨識、自動瑕疵分類與視覺檢測，並建置能源管理系統與太陽能發電設施，提升製程效率並落實節能減碳，強化台灣在先進封測領域的競爭力。

經濟部表示，台塑大金精密化學由台塑工業與日本大金工業合資成立，是國內高純度氫氟酸主要供應商，因應半導體先進製程對電子特用化學品需求成長，將投資逾19億元擴建高雄大發廠，預計增聘25名員工。

新廠將結合邊緣AI與感測器優化作業流程及工安管理，並規劃採購綠電、設置太陽光電及加強製程用水回收，推動電子化學品在地供應與減碳目標。

中小企業方面，經濟部說明，祥成行為中油國光牌潤滑油在南部地區最大經銷商，規劃投資逾1億元於高雄大寮區興建智慧倉儲物流系統，並建置永續油品平台，預計增聘4名員工。祥成行將透過數位感測與AI預測模型提升配送效率，同時導入廢油回收再生與太陽能發電設施，朝資源循環與低碳營運轉型。

經濟部統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1712家企業投資超過新台幣2兆6218億元，預估可創造16萬4554個本國就業機會，其中「歡迎台商回台方案」已有342家企業投資約1兆4191億元，帶來9萬3999個就業機會；「中小企業方案」則吸引1161家企業投資約5940億元，創造4萬1297個就業機會，後續尚有10家廠商排隊待審。（編輯：張均懋）1150123