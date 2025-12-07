3位民間防災英雄 獲政院表揚

基隆三位民間志工接受行政院長卓榮泰頒獎。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆民間防災三英雄獲中央肯定，三十年救難、二十年宣導、十年救護等三人齊受獎。基市消防局由局長游家懿率隊，陪同三位長年投入防救災工作的民間志工，前往消防署參加全國表揚典禮，接受行政院長卓榮泰頒獎肯定。

第一位獲獎的王銘祥總教練，榮獲「防救災團體志工菁英獎」，投身救難工作逾三十年，長期帶領社團法人基隆市救難協會，將其打造為訓練有素、反應迅速的專業民間救難隊伍。並擁有急流救生、山域搜救、潛水救難與繩索救援等多項證照，更投入研發「ＡＩＳ水域追蹤定位器」，大幅提升水域救援效率與人員安全。王總教練更是全年無休待命，面對颱風、深夜事故，都第一時間投入救援，是基隆救難體系的重要支柱。

第二位獲獎者江錚樺分隊長，榮獲「宣導志工菁英獎」，自民國九十二年加入基隆市婦女防火宣導隊，投入防火宣導工作已超過二十多年。江分隊長積極參與居家訪視、住警器推廣、重大活動宣導及防災教育館導覽，並長期協助弱勢家庭推廣防災教育，累計安裝住警器超過百組，多次在火災預警中成功發揮效用。

第三位獲獎者羅玉桂幹事，榮獲「救護志工菁英獎」，自民國九十七年取得初級救護技術員資格後，加入義消救護行列，十餘年間持續協助各分隊救護勤務。首次出勤即面對ＯＨＣＡ個案仍能冷靜施救，此後積極參與活動醫療站與ＣＰＲ宣導，並與消防隊多次成功救回患者。期望大家「懂救護、敢救人！」的理念在社會中扎根，持續推動新進義消教育與急救知識普及。

消防局長游家懿恭喜三位志工獲獎，他表示，三位英雄長期以來在不同專業領域持續付出，是基隆城市韌性的重要力量，感謝他們以無私奉獻守護市民生命財產安全。