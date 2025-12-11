3位船員獲比利時船副適任證書 台培訓品質獲認可

（中央社記者黃巧雯台北11日電）由台灣海洋大學推薦申請的邱莉榕、李翊維及阮皇宗近日通過比利時核發船副適任證書，交通部航港局今天說，為台灣首批取得比利時船員適任證書船員，代表台灣培訓品質獲歐盟成員國認可。

航港局發布新聞稿指出，台灣首批取得比利時船員適任證書的3名船員分別為邱莉榕、李翊維及阮皇宗，由台灣海洋大學推薦申請，這項成果象徵台灣船員培訓品質獲得歐盟成員國正式認可，對台灣海事教育及船員國際就業發展具有重要里程碑意義。

航港局指出，邱莉榕原服務於台達船隊，主要從事液化天然氣（LNG）運輸作業，後續轉至跨國性全球能源公司船舶服務、固定跑歐洲航線，為順利通行國際，增加其自身就業競爭力，因此提出比利時適任證書申請。

至於李翊維原先在一艘荷蘭商駐點在台灣的風電船工作，因轉至另一艘馬來西亞風電船工作須具有歐洲國家船員適任證書，這次透過台灣海洋大學，並順利取得比利時船副適任證書。

另一名船員阮皇宗目前服務於長榮海運，是由公司推派其作為代表。據長榮海運表示，申請比利時適任證書正是因船員持有白名單國家的證書更有利於在外輪工作。

航港局表示，將持續鼓勵更多台灣優秀船員申請比利時適任證書，與國際標準接軌，提升台灣船員在全球航運市場的能見度與競爭力，並歡迎有興趣的船員，可向台灣海洋大學海事發展與訓練中心或高雄科技大學海事人員訓練處洽詢。（編輯：陳清芳）1141211