3位80歲修女也瘋狂！破戒用社群被趕出修道院 抗議成功強勢回歸變網紅

奧地利有3位修女，分別為82歲的麗塔（Rita）、86歲的雷吉娜（Regina）與88歲的伯娜黛特（Bernadette），她們非常喜愛使用社群軟體，卻也違反修道院的規定而被趕出去。經過一番抗議，3人在近日終於強勢回歸修道院，而且還順勢成為網紅，並開始爆料修道院的黑幕。

事件起因於2年前，麗塔、雷吉娜與伯娜黛特3位修女所待的修道院，有一項規定就是禁止使用任何社群軟體，但這3位修女認為這項規定不合理，於是持續玩社群，完全不管修道院規定。結果修道院院長無法忍受，最後將這3位修女掃地出門，送進養老院。雖然修道院對外宣稱這3人是「自願」搬到養老院住，但3位修女反駁，稱她們是遭到逼迫的「被自願」。

到養老院生活的3位修女，仍然不願放棄能夠回到修道院的機會，也不願意放棄社群軟體。她們依然持續玩社群，並開始爆料修道院的黑幕，意外讓她們開始累積粉絲，現在這3位修女已經轉型成「爆料系修女網紅」，甚至IG擁有超過10萬粉絲追蹤。

而後修道院開始與修女們協商，表示若修女們願意關閉IG，就同意讓她們回到修道院住。不過3位修女一致表達不願意妥協，她們也透過律師發聲，稱修道院的條件根本宛如「專制北韓」，而且這個IG帳號等於是修女們對抗修道院的重要籌碼，若突然關閉，等同於放棄籌碼。

不僅如此，這3位修女在今年9月出現大動作，直接強勢回到修道院，並繼續對修道院進行抗爭。不過雙方的對抗戰在本週有了轉機，修道院院長格拉斯爾（Markus Grasl）在與羅馬及當地總教區協商後，本週罕見鬆口，宣布願意讓這3位修女繼續在修道院居住，等於正式讓步。



