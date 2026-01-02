3個俄兵竟然攻佔指揮所! 胡里艾伯勒失守事件延燒 烏軍總司令承認疏失

烏克蘭軍隊總司令瑟爾斯基於接受採訪時表示，承認此次遭受的襲擊為烏方疏失所致。 圖：翻攝自 熊熊講堂

[Newtalk新聞]

俄軍第 60 摩步旅一支僅 3 人組成的突擊小組，日前在扎波羅熱方向胡里艾伯勒城內，成功佔領一處烏軍營級指揮所。該事件罕見涉及烏軍完整營部被敵方地面部隊奪取，引發烏軍內部與輿論高度關注。

遭佔領的指揮所原隸屬第 102 領土防衛旅第 75 營，後改編為第 1 營。事發時，營部內約有 17 名官兵，兵力明顯高於來襲俄軍。按慣例，烏軍指揮機構通常會提前轉移或銷毀機密物資，但此次卻未能做到。

廣告 廣告

根據流出影像，俄軍擊斃一名前來抵抗的烏軍連長後，其餘人員迅速撤離，未銷毀軍旗、印章、地圖及電子設備。俄軍隨後進入營部，繳獲大量文件與裝備，甚至取得該單位印章。

俄羅斯27日宣布俄軍已成功占領烏克蘭扎波羅熱州重鎮胡里艾伯勒，不過烏方否認城市全面失守。 圖：翻攝自 X @NSTRIKE1231

影片曝光後，熟悉內情的烏軍人士確認事件屬實並表達不滿，但部分網友仍質疑其可信度。隨著胡里艾伯勒城失守，烏軍內部責任歸屬浮上檯面，突擊部隊將戰敗責任指向領土防衛部隊，第 1 營事件成為焦點。

烏軍總司令瑟爾斯基近日受訪時公開承認此事，並證實已展開調查，將對營長行為進行法律評估。他表示，第 1 營曾接獲組織環形防禦及撤退時銷毀物資的命令，且第 5 突擊旅的增援當時距離指揮所僅數條街。

俄軍攻佔烏軍胡里艾伯勒營指揮所，指揮所內所有機密機料都沒銷毀或帶走。 圖：翻攝自 熊熊講堂

不過，撤離官兵指出，戰鬥自 12 月 17 日爆發後，遲遲未見援軍，且城市戰中短距離亦難以迅速突破，最終在傷員惡化情況下才撤離，並花費數日才抵達友軍陣地。

目前，第 1 營營長已遭撤職調查，烏軍內部普遍將胡里艾伯勒失利責任歸於第 102 領土防衛旅。在總司令表態後，該旅恐成為軍紀與問責的重點對象。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

(影) 中共對台軍演 美國務院開罵了! 北京籲表態「一個中國」 這些國家不理會.....