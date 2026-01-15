3個月停車費破1.4萬！女子未繳錢緊貼前車落跑 法官斥「貪圖小利」判拘40日

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

一名女子小芸（化名）將車輛停放在新北市一處停車場長達3個月，卻未繳納高達1萬4010元的停車費，竟一時心存僥倖，緊貼前車尾隨駛離停車場，藉此規避繳費。新北地方法院法官審理後認為，小芸並非沒有謀生能力，卻貪圖小利規避繳納停車費用，行為確實不妥，判處她拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

女子因未繳停車費，緊貼前車尾隨離場規避收費，遭法院判處拘役40日。（示意圖／Unsplash）

回顧案情，小芸的車輛因車窗遭人打破，父母於2024年7月協助將車停放至新北市一處停車場，並交由小芸後續處理。未料車輛一停就是3個月，停車費也累積至1萬4010元。小芸得知費用金額後卻不想繳納，於2024年10月間先委託不知情的A男開車載她與B男前往停車場，A男刷卡正常離場後，B男改駕小芸的車輛，緊貼在A男車後尾隨通過出口，藉此規避繳納停車費。

事後，停車場業者發現進出紀錄有異，隨即報警處理。小芸到案後坦承，當時確實未依規定繳納停車費。新北地方法院法官認為，小芸並非缺乏謀生能力，卻為了規避停車費而貪圖小利，行為已經觸法。

法官指出，考量她在偵審過程中始終坦承犯行，但因目前正在服刑，無法即時賠償業者損失，最終依共同犯以不正方法由收費設備得利罪，判處拘役40日，得易科罰金新台幣4萬元，全案仍可依法上訴。

