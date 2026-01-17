3個月內二度闖女廁偷拍未遂 21歲男再犯遭法院打槍緩刑

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台南一名21歲王姓男子，去（2025）年短短3個月內兩度潛入同一所大學女廁企圖偷拍，引發校園安全疑慮。王男先是在去年3月潛入校內女廁，以手機偷拍如廁畫面時當場被抓，遭法院依無故攝錄他人性影像罪判處3個月徒刑，可易科罰金；未料事隔不久又再犯，最終遭法院認定悔意不足，拒絕給予緩刑。

台南一名21歲王姓男子，去年短短3個月內兩度潛入同一所大學女廁企圖偷拍，引發校園安全疑慮。（示意圖／Unsplash）

判決指出，王男於去年6月22日下午約2時，再度進入該校活動中心3樓女廁，將手機從隔間底部縫隙伸入，企圖拍攝女大生如廁影像。被害人察覺異狀後立即逃離並通報，警方隨後循線將王男查獲。王男在警詢時坦承犯行，並向被害人表示影像已刪除，警方檢視其手機亦未發現相關檔案。

檢方認為，王男行為明確具有錄影意圖，已非單純窺視，因此依無故攝錄他人性影像未遂罪提起公訴。值得注意的是，王男早在同年3月11日，就曾在同棟大樓犯下類似行為，顯示其行徑並非偶發。

台南地方法院審理後指出，被告年紀尚輕卻反覆漠視他人隱私權，行為僅為滿足私慾，已對被害人造成心理恐懼。儘管王男在偵辦過程中坦承犯行，但因前案剛判決不久即再度犯案，顯示悔意不足，且至今未與被害人達成和解或取得諒解。法院因此判處3個月徒刑、可易科罰金，並考量其再犯風險，裁定不予緩刑。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

