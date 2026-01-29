3個月內2醫學教授接連涉賄被捕 日本東大校長親上火線道歉

日本東京大學接連傳出教授收賄。（翻攝自東京大學官網）

日本東京大學繼整形外科副教授被控收受醫療器材商賄賂被捕後，又有1名醫學院教授也涉收賄遭到逮捕。3個月來發生2起教授涉收賄被捕事件，該校校長藤井輝夫昨（28日）在記者會上公開道歉。

《法新社》報導，東京警方去年11月才因涉收受醫療器材商賄賂，逮捕東京大學整形外科副教授。上週又因涉嫌接受「日本化妝品協會」招待至高檔餐廳與女公關店消費，逮捕皮膚科教授佐藤伸一。

據了解，佐藤伸一涉嫌在2023年3月至2024年8月間，在東京銀座的高檔俱樂部及色情場所接受約30次、總計約180萬日元的招待，以換取與東京的社團法人「日本化妝品協會」在聯合研究計畫中開方便之門。因佐藤伸一多次索討招待、勒索現金，甚至以結束合作計畫為由威脅，「日本化妝品協會」忍無可忍，才向東京大學提出申訴，並向警方求助。

對此，東京大學校長藤井輝夫昨（28日）在記者會上向學生、患者以及所有受影響的人士道歉，他表示，國立大學教職員本應遵守法律，更應維持最高的道德操守，然而，近3個月來，教職員卻屢遭逮捕，令人深感痛心。

藤井輝夫指出，校方在對案件調查同時，發現包含教職員工合規意識不足、對接受與使用私部門資金的監督機制薄弱，以及在預防不當行為和及早發現問題方面組織文化存在的不足。他強調，該行為不可饒恕，校方對此事高度重視，並將採取最嚴厲的措施予以處理，同時再度向所有受此事影響的人致以最誠摯的歉意。

