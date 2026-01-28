3個月前才裁員！亞馬遜宣布再裁1.6萬人

美國知名電商巨頭亞馬遜。（示意圖／翻攝自unsplash）





美國知名電商巨頭亞馬遜表示，為提升人工智慧（AI）競爭優勢，強化組織架構，將裁撤16000名員工，這也是公司在3個月內進行的第2波大規模裁員。

亞馬遜宣布再裁1.6萬人

根據《CNN》報導，亞馬遜人力資源負責人加萊蒂（Beth Galetti）表示「我們需要透過減少層級、增加權責歸屬感並消除官僚主義，來強化組織架構」。加萊蒂直言，受到影響的員工將有90天的時間在公司內部尋找新職缺，未能在內部轉職的人員將獲得資遣費、再就業介紹服務及相關醫療福利等。

3個月前曾裁減1.4萬名員工

早在去年10月底，亞馬遜就宣佈已裁減14000名員工。當時的裁員計畫是由執行長賈西（Andy Jassy），他希望公司能在AI顛覆科技產業，能保持靈活度，以迅速調整與應變。

不過，加萊蒂在文章中強調，儘管賈西在當時預測，AI將使亞馬遜持續縮減人力，但她卻有不同看法，認為裁員浪潮不會成為「新常態」。加萊蒂表示，亞馬遜正在評估「員工的權責、速度以及為客戶發明新事物的能力」，並視情況進行調整，他們也會在攸關公司未來發展的關鍵領域，進行策略性人力招募。

