3個月奪5命！大車視線死角釀禍 屏警給2提醒

【緯來新聞網】大型車由於體積大，視線死角也多，轉彎時伴隨「內輪差」風險，稍有不慎就可能釀大禍。屏東縣政府警察局統計，今年10月至12月間，轄內共發生5件大型車A1類交通事故，造成5人死亡，分析發現除了駕駛人分心恍神，多起事故和大型車視線死角及轉彎內輪差密切相關。

屏東縣政府警察局統計，今年10月至12月間，轄內共發生5件大型車A1類交通事故。（圖／屏東警分局提供）

屏東縣政府警察局提醒，道路安全不是靠「運氣」，而是靠「情境管理」：在不同路段與車流狀況下，提前預判大型車可能的動線與風險點，才有機會把危險擋在事故之前。不論汽車駕駛人或機車騎士，行車時同車道切勿併排行駛、勿違規超車，更要記得行車安全不僅是「你看得到對方」，還要確認「對方也看得到你」。



屏東縣政府警察局更點出2大重點：



1、遠離視線死角

大型車因車身高大、車頭較長，駕駛座位置偏左，右側及右前方存在明顯視野死角；緊貼在大型車右側或右前方停等的行人、自行車或機車，駕駛人往往難以察覺。民眾行經大型車周邊時，應主動拉開距離，避免進入死角區域。



2、避免轉彎內輪差

大型車轉彎時後輪軌跡會向內偏移，若右側車輛停等過近或試圖搶快鑽行，極易遭中、後輪波及甚至輾壓；另有機車騎士為趕時間違規駛出邊線搶快，忽略路面砂石導致自摔，進而捲入車底，風險更高。路口與彎道更要「慢、讓、等」，把距離留足。



警察局長甘炎民強調，大型車周邊「看不見」的地方最危險，呼籲駕駛人務必落實「遠離大型車、不鑽縫、加大安全距離、彼此都安心」的行車原則；多一分保留，就少一分遺憾。

