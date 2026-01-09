「3個月工程拖1年半」惹民怨 竹市府：研擬方案

新竹市 / 綜合報導

新竹光埔二期重劃區工程延宕，讓附近居民叫苦連天。怒轟原本公布的三個月工程，如今已經拖到一年半，不只完工看似遙遙無期，原本只要2分鐘的路程，被迫繞道，時間暴增到要花半個小時，還有居民為了省時間，冒險穿越工地通行。對此，新竹市府承諾將會同相關單位，研擬妥善方案後，再決定是否開放通行。

民眾開心回家，但走著走著，面前卻危機四伏，不只三角錐擋道，更是滿地坑洞，走近一看，工人忙著趕工，木材鋼板散落在地，白天還看得到，但若到晚上沒多注意，就怕有人失足受傷，附近居民說：「離譜啊，他公告是三個月，封閉三個月，他一來來一年半。」

這裡是新竹市光埔二期重劃區，居民提到工程完工遙遙無期，越講越生氣，雖然現在險象環生，但過去一年甚至看不到路，因為都被鐵皮圍籬封死，怒轟阻礙交通生活不便，附近居民說：「(繞路)差不多半個鐘頭有喔，還要繞到竹中那邊去回來啊，不然就要到，要繞到新莊里那邊啊，去哪裡都從這邊過，你到那竹中口繞一圈都紅綠燈要等很久，買菜都花很多時間，非常的不方便啊。」

從地圖上來看，施工距離大約100公尺，走路路程2分鐘，但在道路封閉期間，則需要繞道1.6公里，時間暴增為20分鐘，對於年邁長輩來說更辛苦，即使有交通錐擋道，但還是有人為了省時間，冒險穿越工地，新竹市議員劉彥伶服務處主任劉聲正說：「市政府跟重劃會這邊，也沒有給一個確切的答案，就是說，只是在口頭上說盡快盡快。」

新竹市地政處副處長蔡孟娟說：「市府將會同重劃會以及府內地政.交通等相關局處，共同來研擬一個妥善方案之後，再行決定是否開闢，以避免產生新的交通衝擊。」驚險畫面天天上演，而重劃會表示，因 為 農地開挖後發現，底下埋有民生管線需要遷移，將調工班來支援希望兩個月內打通道路，後續再交由市府勘驗。

