3個月瘦10公斤！48歲日本婦女公開「3個減脂動作」實測超有效，不只變瘦還回春！

collage001

想減肥卻總是找不到動力？其實許多人不是做不到，而是少了一點「開始的勇氣」。來自日本、現年48歲的網友 Maina，過去因壓力大靠吃東西舒壓，導致體重暴增，在經過不斷反覆減肥又復胖，直到今年才下定決心努力瘦身：挑戰「100天減肥計畫」，並以真實紀錄見證自己的改變。結果短短三個多月，就成功甩掉10公斤，蜕變成讓網友驚呼：「不只變瘦還變年齡」！

48歲也能瘦！3個月狂甩10公斤

廣告 廣告

Maina 曾因體重上升而變得不敢照鏡子、不想拍照，甚至連與老公的合照都變少。她坦言：「我不想以這樣的自己迎接50歲。」於是從5月開始，為自己設定明確目標「100天內瘦10公斤」。她每天在IG上分享運動紀錄、飲食內容和體態變化，公開挑戰的方式讓她更有動力。

結果在100天結束時，她從 75.4公斤 → 65.3公斤，成功減去 10.1公斤！更驚人的是體態變化：腰圍縮小15.7公分，下腹少了14.3公分，整個人從「圓潤中年身形」變得有腰線、線條更明顯！側身看更能發現，她的腹部明顯平坦，站姿挺拔、臀部也上提了，原本最難瘦的「背部贅肉」也成功消失。

3個瘦身運動：每天10分鐘超有感

Maina 的瘦身關鍵不是高強度運動，而是「每天確實動一點」。就算時間再忙，也會利用空檔做幾組運動。以下3個動作是她親身實測、超推的燃脂組合，只要持之以恆，真的會看到變化！

① 背部訓練：雕塑手臂＋後背線條

雙腳前後打開、腰背打直，雙手先向上舉起再放平，接著彎曲手肘、往身體方向收手，像拉彈力繩一樣。收手時記得用力感受後背與手臂出力。

👉 每組20次，重複3組，可幫助瘦掰掰袖、緊實背部線條。

② 代謝加速練習：放鬆肩頸又能燃脂

跪在瑜伽墊上，雙手朝前上方舉起，接著臀部慢慢往後坐、雙手屈肘往後夾背。這動作能活動肩胛骨與髖關節，促進血液循環。

👉 每天練5分鐘，有助提升代謝、舒緩久坐僵硬。

③ 扭腰瘦腹：練出小蠻腰的關鍵

雙腳交叉站立，雙手交叉放胸前，開始進行左右扭腰。這是她最愛的動作之一，能有效刺激腹部核心肌群。

👉 每邊扭20下，反覆3組，可減少腹部脂肪、改善腰線。

控糖＋不勉強自己也很重要！

除了運動，Maina也調整了飲食，平時不吃精緻糖與麵粉類食物，並保持均衡飲食。此外她也不會免強自己，不強迫自己每天鍛鍊，不因為做不到就責備自己。她表示減肥成功後不僅身體變輕，心情也變得輕鬆。她表示：「無論年齡多大，人都可以改變。」在不勉強自己的範圍內不斷努力，現在已成為習慣，以後她也會繼續減肥！

封面圖片來源：IG@maina.diet

更多女人我最大報導

半年狂瘦7kg！58歲日本婦女不運動、不節食，只因改吃這些「減肥食物」瘦回年輕時的好身材！

李多慧公開「維持48 公斤」秘訣！早餐吃「蘋果+1物」網驚呆：有多慧一半努力，我就瘦下來了！

唐綺陽美貌升級不只靠減肥26kg！掌握4大關鍵越活越美，網驚「看不出來60歲」



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章