3個月迅速累積粉絲！高佳彬驚喜「台粉每月飛韓看應援」

高佳彬3日無畏寒風的露出酥胸和小蠻腰和粉絲見面。（Cheer Up提供）

職排連莊小魔女啦啦隊的韓籍隊員高佳彬、廉世彬和小李子、娜比、靜靜，今（3日）無畏新竹的10度低溫，以低胸造型搭配小蠻腰與美腿出席《Cheer Up！》女孩快閃活動，與粉絲近距離合影互動。

前一天才剛抵台的高佳彬感覺到台灣的低溫，直呼「真的有感覺到變冷，而且風很強！」她來台短短三個月，聊到跨年行程分享，她當天人在韓國，先依照韓國時間和家人一起迎新年，再特地準備蛋糕直播、陪台灣粉絲一起倒數。談到新年新希望，她笑說希望身體健康，也期待在台灣能接到越來越多工作。 高佳彬親自送餐給粉絲，開心和粉絲打招呼「你好、請慢用、謝謝」，展現親和魅力。她也自爆是重度咖啡控，「一天可以喝三杯」，如果要用一種咖啡形容自己，她笑說像是「黑咖啡加甜甜糖漿」。

聊到台灣粉絲，高佳彬分享一段讓她印象深刻的回憶，表示曾在一場一日店長活動，聽到粉絲告訴她「前一天就來排隊等她」，她當時和粉絲約定「以後都要來韓國看她比賽」，沒想到粉絲真的幾乎每個月都飛去應援，讓她又驚又喜。

另，小李子、靜靜、娜比也感性的謝謝粉絲支持，靜靜感性表示：「謝謝大家特地來現場，也買了很多我們的周邊，希望大家每天都能過得開開心心。」娜比則向粉絲喊話：「希望未來每一年，都能繼續和大家一起走下去。」

