3個月2起 勇鷹降落煞車失效 衝進草地
空軍飛訓部所屬機號1139國機國造的勇鷹高教機7日下午4時許例行訓練後，在降落台東志航空軍基地時傳出疑似煞車故障，這也是繼8月26日勇鷹執行訓練返場時疑因煞車失效跑道溼滑，飛行員緊急依程序伸放捕捉勾，勾接攔截鋼繩安全落地，3個月內第2次發生煞車失效意外。空軍司令部晚間透過新聞稿表示，2名飛官平安，飛機輕損，目前已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。
今年8月26日空軍飛訓部所屬的國造T-BE-5A勇鷹高教機返回台東志航基地降落時，疑因煞車系統失靈加上天雨跑道溼滑，飛行員參考減速效果，依程序伸放捕捉勾，勾接攔截鋼繩，安全落地。另架僚機則在得知狀況後，立即與塔台聯繫並改降台南空軍基地。
事發後空軍特別澄清，當日飛行訓練期間並無媒體報導勇鷹高教機「煞車失靈」或「險衝出跑道」等情事。
由於勇鷹高教機頻繁傳出故障案例，空軍保修指揮部曾於今年中要求漢翔的器材修復及籌補作業納入每周追蹤，並暫緩付款給漢翔，另要求漢翔強化故障預警、供應鏈管理等作為，規畫於2027年簽訂新約時，增訂報價時限和違約罰則，以避免延宕修復的期程。
未料距8月26日不到3個月，昨下午4時許，空軍飛訓部機號1139勇鷹高教機完成例行訓練降落台東志航基地，在落地滾行時飛行員察覺液壓系統失效導致煞車無法制動，飛機滑至跑道尾仍無法煞停而衝進草坪，經緊急關車後造成飛機輕損。
空軍司令部晚間透過新聞稿表示，台東基地一架勇鷹號高級教練機，於下午4時許例行訓練後，停機階段發生煞車失效，導致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，2名飛官平安，飛機輕損，目前已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。
