3個漂亮女兒都拒絕出道！鍾麗緹認「想讓她們當idol」 一段話洩媽媽真實擔憂
55歲的鍾麗緹因形象亮眼，多年來擁有高知名度。她與前兩任丈夫育有3名女兒：27歲的大女兒張敏鈞（Yasmine）、17歲的張思捷（Jaden）以及15歲的小女兒張凱琳（Cayla、考拉），三姊妹不僅遺傳到媽媽的外貌與身形，近年跟著鍾麗緹出席時尚活動時，也因氣質突出而受到不少關注。
其中，二女兒Jaden與小女兒Cayla這兩年最常陪著媽媽現身公開場合，亭亭玉立的外型被不少網友形容「星味十足」，甚至頻頻有人催促她們出道。但對於是否進軍演藝圈，兩姐妹都已經明確地拒絕。
日前鍾麗緹在戶外被網友偶遇，被問到兩名女兒是否有進入娛樂圈的打算時，她坦言自己其實也希望孩子能嘗試，但現階段會以尊重為主。她說：「因為就覺得壓力大，因為黑粉、網絡暴力真是太厲害了，所以我等她們什麼時候心裡很滿、夠愛自己，不會讓各種的什麼聲音影響她們，那個時候她們想出道就可以了。很多人都想讓她們出道，我也想，我也希望有個孩子當idol。」
她也透露，平時會和女兒們聊到「出道」這件事，但孩子目前都還是以學業為主，明確表示不想現在踏入娛樂圈。鍾麗緹認為，網路上的評論與負面聲音確實會給青少年帶來壓力，因此「時機成熟再說」對女兒來說比較好。
這樣的顧慮並非空穴來風。Cayla先前在直播中，就因遭留言質疑中文不好而情緒激動反擊，直接用中文回應：「中文怎麼可能不好？我出生在北京，我能不會說中文嗎？你這是在開玩笑嗎？」可見外界聲音確實會對她造成影響。
面對網路風向與外界期待，鍾麗緹選擇陪伴孩子、尊重她們的步調。她表示，等到女兒們心智更成熟、能從容面對各種評價、也真的做好準備時，再來談是否出道會比較合適。
