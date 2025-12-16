3個立院前院長都到 韓國瑜：總統茶敘我沒去、但今天一定要來

立法院長韓國瑜。 資料照：張良一／攝

[Newtalk新聞] 前立法院長游錫堃今（16）日在立法院發表新書，前後 4 位立法院院長都出席。韓國瑜致詞時說，「我實在太開心了，所以，總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來」，以表對他們的尊敬。另外，蘇嘉全也說，他們三個前院長有固定聚會，但韓國瑜都沒有接受邀請，「我們的茶敘不帶政治任何意涵」，台灣的政治像他們過去七、八年，常在一起，彼此之間的誤會就會降低、就會減少。

「臺灣民主路－書法集」新書發表會今日在立法院群賢樓舉行，前行政院長游錫堃、蘇嘉全、王金平及現任院長韓國瑜也都出席。

韓國瑜致詞時除了一一問候幾位前立法院長外，也說很高興受到邀請參加，聽說今天有幾位前任的院長全都會到立法院，包括王金平、蘇嘉全院長，「我實在太開心了，所以，總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來。這代表我對王金平院長、蘇嘉全院長、游錫堃院長發自內心的尊敬，大家說對不對？」

韓國瑜還說，看到書法界，每個寫書法的的人，寫了幾十年後長相都會變，充滿了和善，因為寫書法，心要靜下來，精氣神凝為一體。所以，臉這麼慈祥

韓國瑜接著說，「我們立法委員也很慈祥，只是眼神比較有殺氣而已。」

王金平致詞時透露，過去一段時間，他與蘇嘉全、游錫堃及前秘書長林志嘉都有聚會。四個人每三、四個月，經常一起聚餐，但最近游錫堃忽然說他要回到宜蘭，本來他們要去宜蘭找他。但游錫堃又說他太忙了，不知道忙到連吃飯都沒空？原來是忙著發表今天的成就，發揚台灣民主精神。

蘇嘉全致詞則說，看到游錫堃剛剛台上吟詩，覺得他走錯行了。他離開立法院後，第一次碩果僅存的四位院長都在這裡。過去他們三個月會聚一次，「不過韓院長上來一次從來沒有接受過邀請，我們的茶敘不帶政治任何的意涵，所以，台灣的政治像王院長、游院長跟我過去七、八年，常在一起，彼此之間的誤會就會降低、就會減少。所以，我們樂於在未來跟韓院長、王院長、游院長一起，或許可以一起吟詩作對。」

