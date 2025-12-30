《3個諸葛亮》2025年封箱場 故事工廠12週年喜迎2026「NEXT ROUND」

故事工廠歡慶12週年，《3個諸葛亮》彩蛋場全體演員開心與觀眾大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】故事工廠誕生於2013年歲末，由創辦人暨執行長林佳鋒與藝術總監黃致凱共同開創。十二載寒暑，劇團始終秉持「台灣原創」的創作精神，將這片土地上的生命經驗與時代樣貌，淬鍊成舞台上一齣齣動人的故事，與觀眾一同在戲劇中尋找共鳴。

故事工廠在臺北市藝文推廣處城市舞台，重現劇團經典之作《3個諸葛亮》。《3個諸葛亮》首演至今來到第195場，堪稱長銷經典。本次演出集結了黃嘉千、范瑞君、吳怡霈、郭耀仁、大愷、林木森、八弟（蕭志瑋） 七位演員同台特別演出驚喜彩蛋場，以機敏的臨場反應與火花驚豔全場。演出尾聲，劇團特別舉行了創團12週年慶祝儀式，在滿場觀眾與幕前幕後團隊的共同見證下，溫馨紀念這段重要的里程碑。

台上台下一起在故事工廠週年活動創造美麗的藍海。（圖/記者廖妙茜翻攝）

故事工廠12週年以「NEXT ROUND」為題，數字「12」不僅象徵時鐘上的一個輪迴，更代表指針重回起點後的再次起跑。每年週年活動的重頭戲，是邀請觀眾和台上演員貴賓們一同拋出象徵希望的藍彩帶，一起喜迎新的一年。

故事工廠執行長林佳鋒表示，故事工廠成立至今，員工從8人增加至22人，至今演出了691場的演出，感念一路走來有各界的幫助，其中包括文化部、文策院、各地方文化處、臺北市藝文推廣處、上海商業銀行文教基金會、研華文教基金會，與李右杭先生的一路相挺。所有工作夥伴和志工小匠，每個人在對的位置上努力，也都成為故事工廠重要的養分。並且感謝台下的每位觀眾支持，讓故事工廠能持續前進。

故事工廠創辦人暨執行長林佳鋒感謝12年來一路支持故事工廠的團體與個人。（圖/記者廖妙茜翻攝）

藝術總監黃致凱於致詞時感性分享年度主題「NEXT ROUND」呼應了「當下」對於劇場工作者的重要意義。舞台劇不能NG重來，對於昨天的失誤，可以在今天修正；對於昨天演出的掌聲，當下享受，但今天幕啟之後的演出，又是新的開始。「NEXT ROUND」的深層意義，既是內省，也是展望未來。

在慶祝活動中，故事工廠除了宣布強檔劇目《倒數婚姻》劇本書將伴隨2026加演一起推出，黃致凱更驚喜揭露2026登場的劇目——由樊光耀編導與主演的《亡心衝擊波：某中年男子的心裡遊戲》、黃彥霖編導作品《戀愛製騙中》，由劉中薇、黃致凱共同編導創作的《一場婚禮，兩個爸爸，我的媽呀！》（劇名暫定），使新舊戲迷期待不已。

藝術總監黃致凱驚喜揭露2026年強檔新劇，使觀眾期待不已。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在歲末年終之際，故事工廠致敬過去十二年來的深厚積累，並正式開啟創作旅程的全新篇章。未來，劇團表示將持續堅守舞台，以最具生命力的原創戲劇回應生活、撫慰人心，邀請觀眾一同進入人生的下一個回合。