3個高山型國家公園聯手 帶你「讀懂」臺灣黑熊世界

內政部國家公園署昨（九）日起於國立公共資訊圖書館一樓藝文展示廳推出「走進有熊國─臺灣國家公園黑熊保育特展」，展期至七月五日，邀請民眾於市區近距離認識臺灣森林中的靈魂角色─臺灣黑熊，推廣臺灣黑熊生態保育。

國家公園署長王成機表示，特展由玉山、太魯閣及雪霸三個高山型國家公園管理處攜手國資圖辦理，並獲農業部生物多樣性研究所及社團法人台灣黑熊保育協會鼎力協助，完整呈現臺灣國家公園三十年來臺灣黑熊重要研究與保育成果，傳遞「與熊共好共存」的重要理念。

國家公園署說明，黑熊最主要的棲息地在玉山、雪霸及太魯閣三座高山型國家公園，亦橫跨林業保育署新竹、臺中、南投、嘉義、花蓮及臺東分署等管轄範圍，此次特展分享臺灣國家公園三十年來在黑熊研究與經營管理的重要成果。展覽帶領民眾化身「科學小偵探」，從黑熊生態、原住民族傳統文化連結，到高山棲地研究、保育宣導與最新紅外線影像紀錄，一步步讀懂黑熊的生活世界。最後，聚焦近年備受關注的「人獸衝突」議題，預防衝突的關鍵不在「管理熊」，而在「管理人與人類的食物來源」，透過移除吸引物、改變人類生活習慣，並結合持續教育與社區參與，才能實現人熊共存共榮的長遠目標。

王成機指出，臺灣黑熊是維繫森林健康的重要「保護傘物種（umbrella species）」，保育臺灣黑熊將能維持國人生活環境品質與自然生態系的健康與豐富，也是實踐聯合國永續發展目標二生（SDGs）之第十五項「保育陸域生態系統」。王成機強調，實現長遠的人熊共存，無法僅仰賴政府部門、研究機構或保育團體，必須透過持續教育與溝通，向民眾傳達正確的人熊共存觀念，凝聚社區共識並促進在地參與。在國家公園場域內建立人熊和平共存的典範，正是國家公園持續努力的方向與願景。