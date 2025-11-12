3偏鄉普發現金遇颱風延期！ 警沿街廣播陸警解除後再來

全台有三個偏鄉普發一萬元需要造冊，由當地派出所統一發放，原定12號開始領取，結果遇到颱風攪局，為了民眾安全決定延期，改在陸警解除後隔天上午8點後陸續發放，當地村長、警方不斷廣播提醒，但還是有民眾前往領取撲空。

當地派出所統一發放，原定12號開始領取，結果遇到颱風攪局，為了民眾安全決定延期（圖／TVBS）

警方人員持續在巷弄間穿梭，透過大聲公沿街廣播，提醒居民普發現金發放時間已延後。屏東縣獅子鄉內獅村長周秋雄表示，原本預計12日要發放的普發現金因鳳凰颱風而延期，將在颱風過後補發。儘管村長不斷廣播提醒居民不要白跑一趟，仍有民眾因資訊不明而前往派出所。

村長也不斷廣播提醒，要大家不要白跑一趟，因為鳳凰颱風延期（圖／TVBS）

有民眾表示是聽村長說當天要領取才前往派出所，抵達後才得知因颱風而延期。另有民眾則是從電視獲取資訊但不確定真假，甚至不知道需要事先造冊登記。全台有屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉以及台東的金峰鄉等三個偏鄉地區，因缺乏ATM和郵局等設施，政府特別安排在10月完成登記造冊後，由當地派出所統一發放現金。

台東金峰派出所長邱新成解釋，考量到鳳凰颱風來襲影響民眾安全與交通穩定性，政府決定將發放時間延至解除陸上颱風警報隔日起兩週內領取。大多數民眾對這項安排表示理解，認為在颱風期間配合防颱措施更為重要，且普發現金在領取期間內不會消失，只是晚一點領到而已。

