「3健身姿勢」超NG！醫示警：害肛門爆血管、痔瘡上身

記者施春美／台北報導

醫師表示，民眾在深蹲、硬舉、憋氣推舉時，若用力方式錯誤，導致腹壓瞬間暴增，久了會形成痔瘡。（示意圖／大千綜合醫院提供）

痔瘡不只找上久坐族，許多愛健身、重訓的人也是壓力型痔瘡的高風險族群。醫師賴依伶表示，民眾在深蹲、硬舉、憋氣推舉時，若用力方式錯誤，導致腹壓瞬間暴增，肛門靜脈叢需承受巨大的壓力，就如同屁股「撐爆血管」般，久了成痔瘡。

大腸直腸外科醫師賴依伶在其臉書表示，痔瘡不是運動造成的，而是用力的方式錯誤，尤其深蹲、硬舉、憋氣推舉時，腹壓瞬間暴增，肛門靜脈叢被迫承受巨大的壓力，如同在屁股處「撐爆血管」一樣，久了就會形成痔瘡。

她列舉3大錯誤重訓姿勢：

1. 憋氣硬撐 - 腹壓飆高

2. 負重太快、太猛 - 沒有核心支撐

3. 忘記呼吸節奏 - 吸氣蹲、吐氣起

健身是為了讓身體變更好，但別讓「屁股也在健身」，民眾應找出正確重訓方式，才能避免痔瘡上身。

衛福部立桃園醫院官網表示，痔瘡是由於腹部壓力增加，導致直腸肛門處靜脈壓力增加所引起，可分為外痔和內痔。常見症狀包括肛門處有腫大硬塊感、排便或舉重物時，會有塊狀物脫出且疼痛、觸痛或持續性疼痛，及搔癢、潰瘍、出血、解便時常見鮮紅的血。

痔瘡產生的原因包括腹部壓力增加（例如長期久坐久站、咳嗽、懷孕）、習慣性便秘、腹瀉、纖維性食物及水份攝取不足、喜好辛辣食物、生活作息不正常（例如熬夜)、情緒容易緊張等，也會增加痔瘡的風險。

