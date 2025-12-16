3億元特支費查無明細 張錦豪轟：新北捷運支出難查核

248251216a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會近日進行交通相關預算審查，市議員張錦豪在會中針對新北大眾捷運公司提出多項質疑，直指市府每年固定撥付3億元補助，但相關特支費與績效獎金缺乏明確審查與監督機制，引發議會對捷運公司治理與財務透明度高度關注。捷運局局長李政安回應，強調相關支出依規定辦理，並允諾未來將配合議會監督。

張錦豪指出，新北大眾捷運公司連年虧損，卻仍編列績效獎金與特支費，制度設計令人難以理解；公司高層已領有公務人員特支費，卻同時還能領取績效獎金，對照經營成果不佳顯得格外突兀。他說，更讓議會無法接受，則是預算審查期間要求提供特支費明細與憑證，相關資料卻無法完整提出，只能以比例分配概述用途，導致實際支出去向難以查核。

張錦豪進一步批評，議會在預算審查階段幾乎無法實質監督新北大眾捷運公司，董事長僅短暫現身，甚至需經議會要求才到場，平時也未列席大會備詢；面對一年3億元公帑持續挹注，卻缺乏相對應監督力道，制度明顯失衡。

對此，李政安說明，新北大眾捷運公司是依公營事業設置條例相關規定運作，績效獎金與特支費屬不同性質。績效獎金為考核獎勵給付，需有盈餘才會發放，若無盈餘並不會核發；特支費則屬於屢行公務所需公務性支出。董事會與交通局負責監理營業狀況，而預算編列則在捷運局附屬單位內依規定執行。

張錦豪質疑，若屬公務支出，議會依法要求檢視憑證並不為過，但實務上卻屢屢無法取得完整資料，監督形同虛設。他強調，未來只要公司未獲利，績效獎金就不應再編列，且每年預算審查期間，董事長與總經理都應全程列席接受備詢，確保市府資源使用符合公共利益。

李政安最後回應，今年預算編列審查已有附帶決議，明年起相關審查會議，捷運公司董事長將到場列席備詢，配合議會監督要求。議會與市府後續也將就監理制度與規範進行檢討，避免財務與治理爭議再度發生。

照片來源：新北市議會影音翻攝

【文章轉載請註明出處】