3億元賠償金有你一份嗎？投保中心急尋證券詐欺受害人來領錢

竟然有錢沒人要？投資人保護中心為權益受侵害的投資人提起團體訴訟並求償，統計成立23年以來，實際取得賠償款項有80億元，114年獲償金額有4.48億元，是近5年來最佳賠償成果，但投保中心卻面臨找不到受害投資人來領回賠償情形，今（115）年起，導入簡訊通知機制，想辦法通知投資人領取賠償款。

投保中心總經理林俊宏指出，投資人有可能因為證券詐欺，例如公司發布虛假財報、虛報營收等訊息，而被誤導以不合理的高價買入股票，導致投資受損，經過投保中心協助，透過和解、強制執行及判決後清償等方式，向公司取得賠償款，累計取得80億元的賠償金額，不過，大約有2、3億元的賠償金，等不到主人來領回。

林俊宏表示，2、3億元等待領回的賠償金都存放在投資人專戶中，沒有領取的原因包括投資人失聯，許多投資人因時間久遠而聯絡不上，有些案件甚至長達十年以上都聯絡不上投資人，另一項原因是繼承問題，可能因為投資人過世，繼承人對於求償案件不知情，投資中心受限於個人資料保護的法規，也聯絡不到繼承人，或是繼承人間意見不一，這些錢就長年躺在專戶中。

投保中心過去是透過「錢找人」活動，主動公告與多元聯繫，讓賠償款早日回到求償人手中，同時，自今年開始，也導入簡訊通知機制，提醒投資人領取賠償款。

不過，寄發簡訊有可能成為歹徒用來詐騙的管道，林俊宏表示，為防範詐騙，投保中心的簡訊內容不會提及具體金額，僅要求投資人撥打投保中心官方電話進行核對；同時，也會配合掛號信件等多重管道，要求投資人回覆書面文件並進行身份驗證，確保款項匯入本人帳戶，絕對不會要求投資人預先支付任何費用。

