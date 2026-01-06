3億曬棉被大道有救了？彰化海線新地標 媽祖、千里眼與順風耳來了

彰化縣濱二路的寬大廣場，因陽光充足，常見居民曬棉被，而有「曬棉被大道」之稱。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不讓耗資3億元打造的彰化縣濱二路變成曬棉被大道，伸港福安宮在縣府與鄉公所協助下，取得30米長的用地，要自籌經費打造媽祖園區，由寶成集團創辦人之一，目前為POUYUENJI寶元紀董事長蔡其建捐贈的媽祖及千里眼、順風耳等大型青斗石塑像，今天(6日)也抵達福安宮，等款項籌措到位後，擇期開光再安置於媽祖園區，將成為海線全新地標。

縣長王惠美今天與伸港福安宮主委曾添進等人，一起到苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區，恭迎媽祖及千里眼、順風耳等大型青斗石塑像。蔡其建表示，他出身鹿港，原本是要捐給鹿港，後來得知伸港在規劃媽祖園區，決定就捐給伸港福安宮。

廣告 廣告

王惠美指出，感謝福安宮出資1千萬元，後續還要籌措2200多萬元，希望各界共襄盛舉。

彰化縣濱二路為伸港福安宮牌樓前的40米大道，總計花費3.1億元進行改造，改造完工通車3年多以來，由於道路中央16公尺寬的廣場，樹蔭太小也沒辦法乘涼，多次被民眾拿來「曬棉被」，因此有「棉被大道」之稱。由蔡其建所捐贈的3尊大型塑像，媽祖雕像高度為4公尺，千里眼與順風耳的高度為2.3公尺，未來進駐濱二路的媽祖園區，將成為海線全新地標。

彰化縣濱二路的寬大廣場，因陽光充足，常見居民曬棉被，而有「曬棉被大道」之稱。(記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

外資全撤！美智庫分析武力犯台代價：10萬共軍傷亡、中國恐爆兵變

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

好市多電視機價格如此低！3個原因曝光了

