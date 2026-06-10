3億用戶數據幹嘛分你！亞馬遜鎖緊生態圈「獨自升級」接招AI代理浪潮，它在提防什麼事？

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

AI代理人逐漸成為你與世界互動的唯一入口。過去品牌拚廣告讓人「看見」，如今AI先替消費者篩選商品。品牌不只要討人喜歡，還得讓演算法判斷它值得被推薦。

在沃爾瑪、Etsy等對手敞開大門，積極與Google、OpenAI合作導入AI技術時，亞馬遜（Amazon）選擇築起圍牆，構建自己的AI購物生態，而Rufus正是其中最核心的起點。

Rufus是內建於亞馬遜的應用程式及網站之中的AI購物代理，以Amazon Bedrock技術為基礎，負責擔任顧客的購物顧問，除了回答問題，還能主動替用戶完成購物。

廣告 廣告

自2024年推出以來，Rufus已經成為亞馬遜的成長引擎。亞馬遜透露，Rufus在2025年吸引超過3億用戶使用，並成功帶動120億美元的「增量收入」，指的是若缺少AI，消費者可能不會產生的購買行為。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）2026年2月聲稱，與Rufus互動過的消費者，在該次購物過程的轉換率比一般用戶高出60％。Rufus可以協助用戶解決對產品的疑惑，還能根據用戶的願望清單、瀏覽紀錄等，推播個人化優惠。亞馬遜副總裁梅塔（Rajiv Mehta）形容，Rufus不僅是搜尋工具，更是全天候在線、深諳用戶偏好的智慧購物專家。

其實Rufus剛登場時僅有問答功能，功能陽春，評價毀譽參半。據亞馬遜內部估算，Rufus在2024年虧了快2.85億美元，但亞馬遜仍堅持發展，至今為它推出超過50次技術升級，新增包括帳戶記憶、價格追蹤、自動購買在內等功能，徹底將Rufus轉變為導購高手。

亞馬遜的電商平台有著購物AI代理最寶貴的東西：超過3億活躍用戶的購物數據，它希望透過Rufus將購物生態留在自己的平台上。2025年8月，亞馬遜封鎖了OpenAI、Anthropic、Meta、Google等AI巨頭的爬蟲。

推Rufus固守生態圈

目前Rufus已成為亞馬遜AI購物代理的核心技術引擎，整合進最新推出的Alexa for Shopping功能之中。

亞馬遜布局AI代理 圖/Amazon

恐波及560億美元生意，串接Alexa沉著應戰

倘若消費者習慣用ChatGPT等第三方聊天機器人購買，這代表著不僅每筆交易都會被AI公司抽成，零售業者可能失去流量入口及交易主導權。研究公司Forrester比喻，原本消費者是直接開車到你的店，現在卻變成必須走別人的高速公路，還得繳過路費。

網站上的流量，更攸關亞馬遜價值560億美元的電商廣告業務。如果讓外部AI代理搶走購物的主導權，會嚴重破壞亞馬遜的生態，最終影響到流量及廣告收入。

打造一個聊天機器人並非亞馬遜最終目標，而是要用AI重塑電商業務。2026年5月，它便宣布整合Rufus與Alexa「+」功能推出AI購物助手Alexa for Shopping，同時具備Rufus的搜尋能力、產品知識及Alexa的情境感知能力。

這個變化也顯示，亞馬遜計畫讓Rufus成為AI購物代理的核心引擎，並從測試功能升格成為Alexa生態的一部分。

責任編輯：謝宗穎

更多報導

代理式商務是什麼？2張圖搞懂：個人化推薦＋對話式購物再升級！當買家「不是人」，電商這樣討好AI

代理式商務連動百兆AI商機！4張圖掌握「依賴經濟」大勢：對話框正接管搜尋框、電商、社群從心征服50億用戶