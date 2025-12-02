3兄弟當街互毆！高國豪遭停賽處分 本人道歉了：不良示範深感懊悔

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

TPBL新竹攻城獅球星高國豪爆出與兩位哥哥當街互毆，3兄弟鬧上法院互告傷害、恐嚇。相關影片昨(1)日曝光，TPBL聯盟稍早宣布，高國豪即日起處以停賽處分，直至司法結果宣判。而高國豪本人也在IG發聲，表示造成社會負面觀感，向球迷與大眾致上最誠摯的歉意，並會尊重司法程序與判決。

高國豪去年6月爆出「私約二嫂」風波，重傷形象，沒想到兄弟3人又被爆出在餐廳發生口角衝突，直接從店內打到店外，過程也都被拍下，3人最後鬧上法院互告傷害、恐嚇。隨著衝突當下的影片曝光，引發網友熱議，對此，聯盟以及球團今日宣布，高國豪即日起處以停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止。聯盟收到判決結果後，將召開紀律委員會，議決最終懲處結果。

而高國豪稍早也在個人IG發出限時動態致歉，他表示對於新聞報導內容，造成社會負面觀感，非常抱歉，「當天並非我故意挑釁，也不是我主動發起紛爭，一切交由司法，尊重司法。在此我想向每一位球迷與大眾致上最誠摯的歉意。對不起，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深感懊悔並願意承擔責任。」高國豪也強調，未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處，都會全數接受，也會尊重司法程序與判決。這次事件也讓他深刻反省，努力改善自己。

(圖/翻攝自 @kaooscar IG)

