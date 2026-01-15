3兆總預算遲不排審TPASS月票將取消 民眾黨團提議優先審查2000億新興計畫

[FTNN新聞網]

記者孫偉倫／台北報導

今年度中央政府總預算遲未在國會中審查，造成多項影響民生相關預算如捷運TPASS定期票的經費無法通過支用，導致通勤者無法再使用優惠。在野黨提出可分別獨立審查的建議。民眾黨立院黨團副總召張啓楷今（15）日表示，可針對2000多億的新興計畫，當中與民生經濟、國防安全相關的13項，擬提案優先付委審查。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷今（15）日表示，可針對2000多億的新興計畫，當中與民生經濟、國防安全相關的13項，擬提案優先付委審查。(圖／民眾黨團)



張啓楷指出，民進黨一直攻擊立法院不審預算，若行政院真的認為新興計畫如此重要，更應依法補編預算、盡快送審，而不是不斷製造問題。在僵持狀況下，民眾黨務實尋找方法，針對2000多億的新興計畫，當中與民生經濟、國防安全相關的13項，擬提案優先付委審查。13項新興計畫包含TPASS通勤月票、公保人員生育給付差額、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫、各縣市河川排水整治、高屏間東西向快速道路等。請賴政府從善如流，遵從主流民意，該編的預算趕快補編，盡快送審。

張啓楷表示，賴總統昨在民進黨中常會喊話朝野「順應民意」，盡速排審總預算與軍購預算，但民眾黨民調顯示，賴清德早已背離主流民意。民調詢問民眾：「立法院在去年已經通過『軍人加薪』及『提高警察與消防員退休待遇』兩個法案，但是行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算。請問您支不支持行政院應該在年度總預算中，依法編足兩個法案所需要的預算，以保障軍人及警消的合法權益？」支持高達67.6%、不支持僅18%，民進黨支持者也有近半的47.1%支持應依法編列，顯然賴清德不僅悖離主流民意，連民進黨支持者都悖離。

民眾黨立院黨團今（15）日公布針對中央政府總預算及軍購議題民調。其中問到：「由於行政院未依法編列預算，在野黨以此為理由拒絕審查115年度總預算，要求行政院應依法先補足軍人及警消所需之預算，才願意開始審查總預算。請問您贊不贊成在野黨要求？」結果顯示51%過半贊成，多於不贊成的37.2%，且年齡、教育程度多是贊成大於不贊成，僅民進黨支持者71.2%不贊成。張啓楷舉例，原住民禁伐補償、公糧收購價格，去年也是由行政院長卓榮泰簽字後補足，民調顯示賴政府悖離民意，請趕快補編預算。

