3兒想先衝事業！老董爸想抱孫 求助聯誼中心

桃園一名企業董事長，替3名兒子未來著想，訂下家規讓他們薪水上繳，並會於結婚後返本帶利再送房，但過了適婚年齡，3人仍想專心衝刺事業，反讓老董好心急，求助聯誼中心要幫兒子找對象。

看著孩子找到理想另一伴，是不少家長的期待。桃園一名知名企業的董事長，為了讓三個兒子專心拚事業，要求他們把薪水上繳給媽媽代為儲蓄，並承諾等到結婚那天，就會把本金與利息一併歸還，還加碼送上一棟新房當作新婚禮物。

看著孩子找到理想另一伴，是不少家長的期待。圖／台視新聞（示意圖）

但眼看三個兒子年過30，都過了適婚年齡，婚事卻遲遲沒著落，這名父親求助聯誼中心，希望能透過媒人，幫兒子們早日找到好對象。

但老董三個兒子卻不急，強調目前仍以工作為主，感情不強求。社工也點出，台灣近幾年物價飆漲、房價居高不下，年輕男性普遍面臨經濟壓力，晚婚似乎已成趨勢。

老董為了讓兒子們快快成家，求助聯誼中心。圖／台視新聞

人生進入下一階段，有了麵包，愛情也希望能同時兼顧，老董父親別出心裁的財務約定，讓孩子年紀輕輕有房又有錢，就等找到理想另一伴，踏入人生新階段。

桃園／林注強、呂珮岑、魏珏如 責任編輯／陳俊宇

