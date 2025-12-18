3公斤掛脖子上！銀樓業者秀「最粗」金項鍊 市價逾1300萬

記者胡時瑛、何正鳳／高雄-屏東報導

高雄有銀樓業者秀出一段清潔金飾的影片，號稱是最粗金項鍊，影片中重達3公斤的金項鍊將近手臂粗，依照現在的市值超過1300萬。而金項鍊的持有者很大方受訪，他的職業是在屏東賣生煎包和經營貓舍，平常的興趣就是買黃金和玩車，他也說這麼重的項鍊不能戴太久，因為壓迫頸椎會想吐。

這條號稱是最粗金項鍊重達3公斤，將近手臂粗，依照現在的市值超過1300萬。

銀樓業者：「我們清潔就是用火烤，最主要是把它上面的油垢跟那些雜質去除掉。」

銀樓業者拿著噴槍火烤這一條金項鍊，烤到通紅就換位置，這是為了要幫金項鍊做清潔，融掉累積的油垢，而這條金項鍊足足有3公斤這麼重，也就是80兩，以現在的市價來說超過1300萬。而這條被業者號稱是最粗金項鍊，而擁有金項鍊的客人是這一位來自屏東賣生煎包的老闆。

廣告 廣告

金項鍊客人張先生：「我應該是（生煎包）第三代了，其實也不是靠包子起家，其實我是也是一般是靠養貓、貓社起來的。那不行戴太久，脖子會受不了，撐最久可能一個下午吧就受不了了，血壓就升起來，吃東西會吐。」

金項鍊太重，每次只能戴幾小時，但是張先生還是很喜歡，因為本身就愛買黃金，一年多前請店家量身訂做最粗金項鍊，而他本身還有另一個興趣，就是玩0到400的直線加速賽，有比賽或是車聚的時候，就會把最粗金項鍊戴出去。

金項鍊客人張先生：「浮誇沒有錯呀，我不會去在乎別人怎麼看，做我喜歡做的事情而已。（有沒有擔心可能會被搶啊？）沒有想過這個問題啊，除非他把我打死啊。」

張先生說自己本身有在健身，如果想要搶劫的話，歹徒也要三思。

現在年底有不少客人會拿金項鍊到銀樓做清潔，這次業者秀出上千萬的最粗金項鍊，讓不少人開了眼界。

更多三立新聞網報導

「黃金列車」開到台北了！日光詣SPACIA現身北車 台日鐵道10年情誼亮相

沒戴安全帽被警察抓！老伯回「這句」 百萬人讚：他有沒錯

老伯海邊「抓1物」！超猛毒素可殺26人 全場嚇壞：還活著嗎

不只避開黃金週！「明年1時段」別去東京 內行曝：住宿貴到哭出來

