3分析台海「斬首」可能性 陳冠廷：對中國是高風險、低可控賭局

針對外界以「委內瑞拉式」行動類比台海、並臆測可能出現針對台灣「斬首式突襲」的說法，立法院外交及國防委員會委員陳冠廷接受《路透社》專訪時指出，台灣不隨謠言起舞，但也絕不掉以輕心，將持續以務實方式強化嚇阻與韌性。

在專訪中，陳冠廷分析，從軍事可行性與戰略後果評估，這類「精準突襲、快速撤離」的想像在現階段更像是戰略臆測，而非現實可採行的軍事方案。他表示，首先必須正視的是，中國任何企圖以有限行動鎖定台灣核心決策層的操作，都難以被控制在「小規模事件」範圍內；一旦跨越門檻，極可能迅速升高為更大規模的軍事對抗，並引發區域、國際層面的連鎖反應，對中國而言是高風險、低可控的賭局。

其次，台灣長期面對威脅，已投入建構多層次防空、預警與整體防衛架構。在密集監偵與早期預警下，要完成跨越海峽的滲透、奪控再撤離，難度極高；報導亦提到台灣持續推進分層防空構想與相關建置，使所謂「出其不意」的空間被大幅壓縮。

第三，陳冠廷指出這類高風險特種行動，需要多域協同、指揮鏈整合、電磁與電子作戰支援，以及在壓力下臨機應變的實作能力，並非靠想像即可完成。解放軍即使持續現代化，仍面臨實戰經驗與聯合作戰協同等關鍵限制，使此類複雜任務的成功率遠比想像低。

陳冠廷強調，台灣的態度一貫務實，既不渲染，也不輕忽，面對任何可能的冒進情境，政府與社會必須持續強化整體防衛與危機應處能力；在國會端也將持續推動必要的監督與資源配置，聚焦提升預警、防空、反滲透與關鍵基礎設施韌性，並深化與理念相近夥伴的安全合作，確保任何對台挑釁都必須面對更高成本與更低勝算。

