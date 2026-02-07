3分鐘搶光！ONE OK ROCK大巨蛋2場門票完售 嗨喊：現場見

ONE OK ROCK不只是第一組在大巨蛋開個唱的日本藝人，更創下2場完售紀錄。KKLIVE提供

日本搖滾天團ONE OK ROCK的加場門票今（7日）天開賣，人氣超旺的他們，票券3分鐘秒殺完售！不僅成為首組在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，更創下連續兩天完售開唱的全新里程碑。

ONE OK ROCK首曝加場原因

ONE OK ROCK將在4月25、26日一連兩天登上大巨蛋開唱，首場台北演出開賣短短3分鐘火速售罄。主唱Taka透露在IG收到大量粉絲私訊表示沒搶到門票，當下立刻決定加開一場，希望能讓更多歌迷有機會一起到現場同樂！

廣告 廣告

ONE OK ROCK也感性表示，感謝歌迷一路以來的支持，「非常期待這次的演出，希望能和大家一起打造一個很棒的現場，那我們在現場見吧！」

ONE OK ROCK再度寫下全新里程碑。KKLIVE提供

主辦單位也呼籲，請勿將購票成功的資料頁面截圖公告在網路上，以防不肖份子將其資訊用來詐騙消費者，並且請不要於拍賣網站或是其他非KKTIX正式授權售票之通路、網站購票，除可能衍生詐騙案件或交易糾紛外，更可能影響自身權益。



回到原文

更多鏡報報導

曾獲封「NHK峰不二子」！美女主播搭電車「被重壓」 網驚：性騷擾吧？

營收6.8億還沒回本！黃子韜鬆口賣衛生棉內幕 砸重金打造透明工廠

TWICE高雄開唱太幸福！子瑜媽把飯店變夜市 34分鐘花絮Sana親揭「紗瑜CP」超暖對話

白冰冰哭了！昨致電S媽曝「大S急救折磨過程」 心疼喊話具俊曄「不能再痛下去」