3分鐘燒3千萬！TGA天價廣告費曝光，網友擔心步上E3後塵

被譽為遊戲界奧斯卡的 2025 遊戲大獎（The Game Awards, TGA），即將在台灣時間 12 月 12 日（五）早上 8：30 展開。而近日該活動卻引起一些爭議，有外媒曝光要在 TGA 頒獎典禮上播放 3 分鐘的遊戲宣傳片，價格居然要上百萬美元，甚至連入圍的遊戲團隊想要前往線下領獎，都可能要額外購買售價不便宜的門票。這讓不少玩家和業內人士擔心，如此高昂的門檻是否會讓該活動逐漸變質，重蹈過去 E3 展商業化過度導致沒落的覆轍。

網友擔心 TGA 最終會像是 E3 一樣。（圖源：Getty Images／The Game Awards 編輯合成）
根據外媒 Kotaku 報導，兩名熟悉 TGA 的匿名人士透露，若想在 2025 年的頒獎典禮上獲得曝光機會，遊戲公司需支付非常高昂費用，短短一分鐘的廣告預算約 45 萬美元（約新台幣 1,404 萬元）， 3 分鐘則超過 100 萬美元（約新台幣 3,121 萬元）。

除了天價廣告費，針對入圍者的待遇也引發討論。雖然獲提名的開發團隊可以免費獲得入場資格，但多位獨立遊戲匿名開發者透露，這份「免費」的門票只有 2 張。對於許多團隊規模雖小但成員不只 2 人的工作室來說，這意味著若想讓團隊核心成員一同見證榮耀時刻，必須額外付費。其中就有爆料者聲稱，《光與影：33號遠征隊》開發商 Sandfall Interactive，以每張約 300 美元（約新台幣 9,300 元）的原價購買額外的大量門票，想讓更多成員都參與到活動。但這對一些更小型的團隊來說是一筆不小的負擔，入圍本是榮譽，卻可能變成財務壓力。

但一名曾入圍 TGA 2024 匿名開發者表示，即便願意自費購買額外門票，其價格與座位安排也充滿差異。據悉，額外購買的都是「剩下的座位」，導致免費門票的成員坐在前排區域，付費的則是分散在現場不同位置上。甚至官方還會給出一個公開的門票購買網址，沒有特殊管道或是折扣，全票一張要價約 700 美元（約新台幣 2.1 萬元）。

當然，這很快就在網路上引起討論，雖然有些玩家認為畢竟現場座位有限，許多遊戲公司小一點的可能就 10 到 20 人，大一點的超過 50 或是 100 人以上，自然不太可能全都邀請到現場，更別提還有媒體和普通觀禮粉絲的座位。但也有些網友認為票價過於昂貴，這種收費結構讓許多致力於創新的中小型開發者感到不受尊重，更引發社群熱議 TGA 是否已過度向大型商業資本靠攏，擔心會像是當年 E3 一樣，最終廠商因為費用陸續推出，選擇其他更便宜，或是乾脆自行舉辦發表會。

