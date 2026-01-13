3分鐘秒殺傳奇再現 Novelbright攜亞洲巡演重返台灣

日本實力樂團Novelbright將於3月7日在高流開唱。（ B’in Live Entertainment提供）

曾以三分鐘門票秒殺震撼全台的日本實力派樂團 Novelbright，正式宣布將於2026年3月7日再度來台，帶著全新亞洲巡演「Winding Road」登上高雄流行音樂中心海音館，首度由北唱到南，為台灣樂迷獻上規模全面升級的現場演出。

從街頭駐唱唱進主流舞台，Novelbright 憑藉扎實實力累積出龐大人氣，〈Walking with you〉、〈ツキミソウ（Evening Primrose）〉、〈愛とか恋とか（Aitoka Koitoka）〉皆在串流平台突破一億次播放，透過 SNS擴散形成現象級熱潮。2025年推出的〈カノープス（Canopus）〉掀起短影音翻唱風潮，而作為日劇《法庭之龍》主題曲的〈ワインディングロード（Winding Road）〉，描寫在人生曲折中仍選擇前行的信念，也與樂團一路走來的歷程緊密呼應，長時間盤踞音樂排行榜。

主唱竹中雄大近年話題度持續攀升，2025年參加日韓交流節目《日韓歌王戰》後，在兩地引發高度討論，進一步擴大樂團的國際能見度。同年10月Novelbright 首度於南韓舉辦 arena 規模專場，五千張門票完售，香港TIDES場館演出同樣反應熱烈。竹中雄大也宣布將於2026年1月推出個人翻唱專輯《DIVA》，向影響他音樂道路的女性歌手致敬，團員們陸續展開個人計畫，為樂團注入更成熟多元的創作能量。

Novelbright將以進化後的姿態，與南台灣樂迷正面相遇。（ B’in Live Entertainment提供）

「Novelbright ASIA TOUR 2025–2026 “Winding Road” in Kaohsiung」將於2026年3月7日晚上7點在高雄流行音樂中心海音館舉行，票價為NT$3,900、3,600、2,800、2,000，身障席 NT$1,800、1,400，並提供 NT$2,500 的限量VIP升級套票。門票將於2026年1月16日中午12點在 KKTIX 開賣，由 B’in Live Entertainment 主辦、avex taiwan 協辦。

