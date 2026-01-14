3分鐘秒殺團回來了！Novelbright首攻高雄開唱

〔記者鍾志均／台北報導〕日本超人氣搖滾樂團Novelbright曾在2024年創下「開賣3分鐘秒殺」傳說，官方昨(14)宣布，今年3月帶著全面升級的亞洲巡演再度來台，這次不只回歸，還直接南下挑戰高雄流行音樂中心(海音館)，掀起暴動級討論。

對台灣歌迷來說，Novelbright早已不是「新團」，如今再度回歸，場地規模、舞台規格全面升級，更首次把演出版圖延伸到高雄，也被解讀為樂團正式將台灣列為亞洲巡演的重要據點之一。

Novelbright 能在短時間內累積如此高人氣，靠的不是運氣，而是實打實的作品累積。《Walking with you》、《愛とか恋とか》等代表作在串流平台早已突破「破億俱樂部」，成為無數歌迷的人生BGM(背景音樂)。

去年接連推出的《カノープス(Canopus)》與《ワインディングロード》更成功洗版社群，後者作為日劇《法庭之龍》主題曲，以「在人生彎路中仍選擇前行」的訊息引發強烈共鳴。

