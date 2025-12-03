3利空衝擊美元 市場看貶
受到美國最高法院可能裁定對等關稅非法、白宮國家經濟委員會主任哈塞特有機會成為聯準會下任主席，以及日本銀行（央行）本月可望升息等三大因素衝擊，市場預期未來幾周美元可能面臨打擊，加劇美元原本就處於季節性疲軟的困境。
美元指數（ＤＸＹ）昨天跌幅為百分之○點二一，指數為九十九點一五二。日圓兌美元昨微幅升值，盤中最高來到一五五點五一日圓。
新台幣兌美元匯率昨終止連三天貶值，升值九點一分，收在卅一點三四四元。匯銀主管表示，昨天午盤後升幅明顯，但成交量並未放大，顯示在美元走弱的情況下外資匯入量雖然較多，但中央銀行沒有強力阻升，導致量縮卻價揚。
央行上月中與美國財政部簽署匯率聯合聲明後，新台幣明顯呈現波動格局，在卅一到卅一點五元之間震盪，匯銀主管認為，這顯示央行不會單方面阻升或阻貶，視實際市場需求及美元走勢而定。
對於美元近期走勢，渣打銀行G10策略主管Steven Barrow在報告中寫道：「若關稅裁決不利、哈塞特領導聯準會，加上日本升息，這三重打擊可能擊垮美元。即便今年剩餘時間裡沒有看到動盪，二○二六年初也必將顯現。」
德意志銀行宏觀策略師Tim Baker也說，過去十年間，十二月「毫無疑問是美元表現最差的月份」，因交易員常在年底拋售美元，以平衡全年其他美國資產的收益。他表示，若日銀採取緊縮政策，且美國以外地區出現經濟驚喜，近期出現的美元買盤，本月恐將逆轉。
彭博新聞分析指出，很有可能成為下一任聯準會主席的哈塞特，為美元增添新的壓力點。哈塞特被普遍視為支持激進降息，加劇了市場對聯準會明年降息的預期。
美國總統川普周二表示，打算明年初再宣布聯準會新任主席的提名人選，不久後又暗示哈塞特可能就是他選中的人，加劇市場對誰是現任主席鮑爾接班人的揣測。
川普在周二內閣會議之後，參加一場哈塞特也在場的活動時指出，「我猜有一位可能的聯準會主席也在這裡」，「我不知道誰可以說『可能』這個詞。我可以告訴你們，他是一位受尊敬的人。謝謝你，凱文（哈塞特的名字）」。
Russell Investments全球外匯主管Van Luu表示，「市場預期哈塞特一旦執掌聯準會，政策可能進一步向鴿派傾斜。」他預估，如果哈塞特接掌聯準會，將推動美元兌歐元匯率跌破今年創下的四年低點：一點一九美元兌換一歐元。
