3前立法院長回娘家 韓：沒去總統茶敘、這場要來

（圖／TVBS）

台灣立法院今日迎來特殊場合，四位立法院長首度合體出席前立法院長游錫堃的新書發表會。現任院長韓國瑜與前院長王金平、蘇嘉全均應邀出席，場面罕見。韓國瑜在會中表示，雖未赴總統茶敘，但此邀約一定要來，並強調台灣民主化得來不易。此次四位院長齊聚一堂，不僅展現跨黨派交流，也引發外界對目前朝野僵局的關注與討論。

（圖／TVBS）

這場新書發表會在立法院舉行，韓國瑜抵達現場時表達了他的喜悅之情。韓國瑜表示，聽說今天有幾位前任院長全部都會到立法院，包括王金平院長和蘇嘉全院長，讓他感到非常開心。他特別強調，雖然總統邀請他茶敘他沒有去，但今天他一定要來，因為三位前立法院長回娘家都比不上總統茶敘重要。韓國瑜此番言論被視為首度回擊府院，也似乎對賴卓體制創下憲政首例不副署法案有所感觸。

廣告 廣告

在發言中，韓國瑜強調台灣民主化的珍貴歷程。他表示，民主化是一步步堆疊、一步步進步、一步步累積而來，台灣今天走到2025年的民主化真的是得來不易，而且多少前輩先人可以說是流血流汗流淚把它堆積起來。這番話被解讀為暗指賴政府走向獨裁專制，但韓國瑜在游錫堃的新書發表會上只是點到為止。

當見到遲到的王金平時，韓國瑜馬上伸出熱情的握手，兩人交情似乎不受總統「懷念王金平很少逕付二讀」一語的影響。對於目前的政治僵局，王金平表示，這不是韓國瑜一個人能解決的問題，要看在整體該怎麼來處理、怎麼化解僵局，這是整體的，不是韓院長一個人能處理的事。

兩位民進黨籍的前院長也對韓國瑜提出建言。蘇嘉全表示，他們的茶敘不帶任何政治意涵，如果台灣政治像王院長、游院長跟他過去7、8年常在一起，彼此之間誤會就會降低。而游錫堃則用一句話與大家和國人共同勉勵：台灣民主路，大家要一起走。

在朝野僵局與對立值被拉滿的當下，能否化解這一危機，關鍵的這顆球仍握在府院黨手中。

更多 TVBS 報導

川普47歲長子小川普再傳訂婚 與名媛安德森戀情終於曝光

雨天切車道惹禍！女騎士自摔受傷 計程車逕自離開吃官司

劍指憲訴法？憲法法庭停擺1年本週復活

俄校園疑恐怖攻擊1死3傷 15歲嫌犯案後與遺體冷血自拍

