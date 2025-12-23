3千劑四價流腦疫苗明年元月免費打

為使國內儲備疫苗充份發揮效益，減少日後民眾境外罹病的防疫風險與醫療資源負擔，疾管署二十三日表示，釋出效期至明年一月三十一日四價流行性腦脊髓膜炎（簡稱流腦）疫苗約三千劑，並自明年元旦至一月三十一日期間，民眾前往三十二家旅遊醫學合約醫院（合約醫院）接種免收疫苗藥品費。

疾管署指出，有接種需求者，請攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」（黃皮書）。黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證二一○元。

加簽（已持有黃皮書者）為一百六十元，至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。將屆效疫苗（指定批號）如提早接種完畢，將啟用新批號疫苗並恢復收費（一千五百二十五元/劑），建議民眾即早向合約醫院預約及按時接種，以利衛生局調度疫苗。

疾管署進一步指出，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬春兩季（每年十一月至隔年三月），可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，甚至吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期二到十天。症狀包括發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（比如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。

流行性腦脊髓膜炎為全球性疾病，最主要流行地區位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動也較容易造成疾病傳播，沙烏地阿拉伯政府要求赴該國朝覲必須接種，並且還要出示黃皮書。接種後約七至十天產生保護力，維持五年。