3千劑流行性腦脊髓膜炎疫苗屆效 明年1月開放免費接種

疾管署今天(23日)表示，為使國內儲備疫苗充份發揮效益，減少日後國人境外罹病的防疫風險與醫療資源負擔，疾管署釋出效期至明年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗(批號：AMVB039A)約3千劑，民眾自明年1月1日起至1月31日期間可至國內32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費。

疾管署指出，民眾如有接種該項疫苗需求，可攜帶健保卡、護照或影本前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」(黃皮書)。根據「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證(未持有黃皮書者)為新台幣210元，加簽(已持有黃皮書者)為160元。至於醫院掛號費、診察費等，則依各醫院規定收費。將屆效疫苗如提早接種完畢，便啟用新批號疫苗並恢復收費，每劑1,525元，建議有需求的民眾可即早向合約醫院預約，以利衛生局調度疫苗。

疾管署指出，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬、春兩季(每年11月至隔年3月)，可透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏產生的飛沫而感染，潛伏期為2至10天，症狀包括發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑、昏迷、抽搐及精神學症狀如精神錯亂等，須及時給予抗生素治療。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性疾病，全球均有感染個案，最主要的流行地區位於撒哈拉沙漠以南、橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動也較容易造成疾病傳播，沙烏地阿拉伯政府即要求赴該國朝覲必須接種，並出示黃皮書。接種後約7至10天可產生保護力，保護力可維持5年；如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種一劑疫苗。(編輯：宋皖媛)

