3千年石棺藏8歲女孩 《墓乃伊》溫子仁保證「前所未見的恐怖！」

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監製溫子仁（左一）與傑森布倫（右）為李克寧（中）編導新作 《李克寧 墓乃伊》站台。（華納提供）

名導李克寧執導的新作 《李克寧 墓乃伊》日前在美國舉辦首映會，不少恐怖片粉絲認為電影氛圍「嚇到反胃」、「直擊內心的恐懼深處」。片商今（15日）釋出幕後花絮，該片監製、也是恐怖片名導溫子仁為電影掛保證，強調「我希望觀眾體驗一種他們前所未見的恐怖木乃伊！」。

《李克寧 墓乃伊》以神祕感十足的埃及古文明傳說為背景，故事從一名小女孩在沙漠神祕消失開始，8年後她離奇歸來，卻不再是原本的模樣，隨著異象頻頻發生，潛藏在她身上的黑暗力量逐漸甦醒，將整個家庭拖入恐懼深淵。社群上也針對片中多個駭人橋段，從「蠍子鑽入口腔」、「指甲異常暴長」，到金髮女孩宛如被詛咒般附身的詭異行為展開熱議。

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在幕後花絮中，編劇兼導演李克寧分享創作靈感，透露自己從小就沉迷於埃及民俗與木乃伊傳說，表示「那些被埋藏的祕密，讓我聯想到更黑暗、邪惡的力量」，並強調恐怖片的核心就是「一定要恐怖萬分！」

製片傑森布倫則指出，電影透過金字塔、古墓與象形文字等元素，將埃及古神話完整延伸，並與女孩離奇失蹤的事件交織，讓整體故事更具層次與不安感，更帶入家庭親情的情感拉扯。

編導李克寧繼成功重啟《鬼玩人：復活》創下票房紀錄之後，全新力作 《李克寧 墓乃伊》找來傑克雷諾、蕾雅柯絲塔、梅卡拉美維、娜塔莉格雷斯與維若妮卡法肯主演，描述一位記者的年幼女兒在沙漠中神祕失蹤並音訊全無——8年後突然出現在家人面前時，這個早已破碎的家庭震驚不已；原本應該是重逢的喜悅，卻逐漸演變成一場活生生的惡夢。《李克寧 墓乃伊》將於4月16日(週四)2D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinema、Dolby Vision、Atmos同步上映。

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