3千萬買翡翠金剛杵一摔就斷！ 惡徒300元假貨騙婦
新竹市 / 綜合報導
新竹發生一起高價詐騙案，一名75歲婦人因為平時喜歡收藏骨董字畫，被詐欺集團得知有出售變現的需求後，分別以節稅為由提供鑑定報告，讓婦人以3132萬元，購買131支翡翠金剛杵。但婦人買回去後發現，翡翠一摔就裂、驚覺受騙，經過檢警調查，號稱翡翠但其實都是劣質石材，價值只值約300元，目前主嫌已落網，還有一名同夥潛逃出境，全案也依詐欺罪移送偵辦。
白衣男子和手挽提包的人，兩人面對面交談，男子邊說邊比手畫腳還一度聳肩，而他們疑似相約見面，一手交錢一手交提貨券，而要交易的就是...。墨綠色的石材，號稱是翡翠金剛杵，因為是佛教密宗的法器又是翡翠石材，要價不斐單支定價28.8萬元，但75歲婦人買回去後驚覺是一場騙局。
花超過3000萬元買回一肚子氣，事件去年6月發生在新竹，這名婦人平時喜歡收藏骨董字畫，詐欺集團得知她有出售變現的需求後，安排通緝犯用假名接觸她，跟她說買昂貴藝術品能節稅，還提供假的鑑定報告，讓她掏空積蓄並抵押不動產，以3132萬元，買了131支翡翠金剛杵，沒想到買回來後一掉在桌上就斷裂，才意識到是假貨。
檢警介入調查，發現當時詐團跟她說，每支定價28.8萬元，有給她折扣，但每支仍要價約23.9萬元，而實際上其實是劣質石材，每支定價約300元。新竹市埔頂派出所副所長曾國青說：「(婦人)事後發覺遭詐至本所報案，全案依詐欺罪嫌，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」
主嫌齊姓男子，被員警拘提並遭羈押，判刑4年5個月，用假名的通緝犯，趁機搭機潛逃出境目前下落不明，還有一名楊姓同 夥 ，遭判2年10個月，雖然婦人有拿回部分錢財，但丈夫因此氣到中風，至於詐騙詳情及在逃嫌犯，員警仍持續追查。
