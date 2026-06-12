3印度籍油輪船員死於美軍癱瘓攻擊！「封鎖伊朗」現首起案例

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懸掛帛琉旗「MT Settebello」油輪，9日違反封鎖伊朗禁令遭美癱瘓攻擊，3名印度籍船員喪生。 圖：翻攝「X」@CENTCOM

[Newtalk新聞] 荷姆茲海峽情勢緊繃。美國中央司令部（CENTCOM）通報，本週在阿曼灣（Gulf of Oman）執行封鎖行動，共計有3艘油輪違反禁令，美軍循例對涉事船隻實施癱瘓行動。其中9日晚間對「MT Settebello」的打擊行動，造成3名印度籍船員死亡。這是美國自實施對伊朗港口封鎖以來，首起造成商船人員傷亡的事件。

根據國際海事組織（IMO）確認，週二晚間約11時15分，美軍向懸掛帛琉旗、由巴拿馬公司擁有的「MT Settebello」（IMO: 9162916）油輪機房發射精準彈藥，導致船上3名印度船員喪生，其餘船員棄船逃生。美國中央司令部指控，船員「反覆未能遵守指示」，美軍在發出多次警告後才實施行動。該船被指控運載伊朗石油。

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根據了解，美軍癱瘓攻擊前會以無線電通訊告知要求船隻轉向，經警告後未獲配合，即會告知將對特定艙室發動攻擊，預留時間要求撤離人員。但受薪船員可能因營運方要求，致使撤離不及發生憾事。

事件顯示美軍封鎖行動升級至「致命層級」。先前美軍針對商船進行警告或非致命癱瘓，但未曾造成人員死亡。印度前線船員工會（FSUI）強烈譴責，強調「船員不是士兵」，卻在衝突區成為受害者。印度政府已召見美國外交官提出強烈抗議，並要求立即停止類似攻擊。印度航運部長確認3名海員死亡，其餘21人安全獲救。

同一週內，美軍還癱瘓另外2艘油輪：8日，林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）航艦搭載的F/A-18戰機，對懸掛帛琉旗幟的「MT Marivex」（IMO: 9464156）工程與操舵空間發射精準彈藥；10日，美軍對懸掛幾內亞比索船旗的「MT Jalveer」（IMO: 9486283）發射2枚地獄火（Hellfire）飛彈。

紀錄顯示，川普政府自美東時間4月13日上午10時起宣布封鎖伊朗行動開始以來，至少50艘商船、拖船與鑽油平台因違反禁令遭美軍癱瘓攻擊，逾10人遭波及受傷，但本次出現首起確認死亡案例，恐影響全球對美國觀感。

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